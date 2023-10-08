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ماليزيا: السبب الجذري للتصعيد في غزة هو الاحتلال وتدنيس “الأقصى”

الشروق أونلاين
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ماليزيا: السبب الجذري للتصعيد في غزة هو الاحتلال وتدنيس “الأقصى”
ح.م
صواريخ المقاومة

دعت وزارة الخارجية الماليزية يوم الأحد في بيان، المجتمع الدولي إلى “الاعتراف بأن الاحتلال وتدنيس مقدسات المسلمين، هو السبب الجذري للتصعيد الأخير في قطاع غزة”.

وجاء في البيان:”لقد تعرض الفلسطينيون للاحتلال غير القانوني الذي طال أمده، والحصار والمعاناة، وتدنيس الأقصى. فضلا عن سياسة الحرمان على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي”.

وأضافت الخارجية الماليزية:“إن عدم الاتساق في التعامل مع النظام الإسرائيلي، يدعو إلى التشكيك في التطبيق الموحّد للمبادئ الدولية. ويسلط الضوء على الحاجة إلى موقف أكثر اتساقا في التعامل مع إدارة الفصل العنصري”.

قبل أن تتابع:”لا ينبغي أن تكون هناك معاملة غير متناسبة، ونفاق صارخ في التعامل مع أي نظام يمارس الفصل العنصري، وينتهك حقوق الإنسان والقانون الدولي”.

كما شدّدت كوالالمبور على حقّ الفلسطينيين في العيش بسلام داخل دولتهم، على أساس حدود ما قبل عام 1967، وعاصمتها القدس. فضلا عن حقهم غير القابل للتصرف في العودة إلى منازلهم التي هُجّروا منها”.

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