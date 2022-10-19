ماليزيا تحرّر فلسطينيا من قبضة الموساد.. وتعتقل جواسيس الاحتلال

قامت سلطات الأمن في ماليزيا، أواخر شهر سبتمبر الماضي، بتفكيك شبكة تجسّس تابعة لجهاز الموساد الإسرائيلي، كما تمكّنت من تحرير ناشط فلسطيني في خلال نفس العملية.

وحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية، فقد تمّ تفكيك خلية للموساد تتكوّن من 11 ماليزيًّا، كانوا يسعون لتعقّب نشطاء فلسطينيين.

واختطفت خلية الموساد الموقوفة في الفترة المذكورة، خبيرا فلسطينيا في تكنولوجيا المعلومات، من وسط العاصمة كوالالمبور.

وقالت المصادر إن الناشط الفلسطيني المختطف نقل من قبل خلية الموساد إلى منزل ريفي في ضواحي العاصمة، قبل أن تتمكن المخابرات الماليزية بعد 24 ساعة، من الوصول إلى الخاطفين واعتقالهم. مع تحرير الرهينة، الذي غادر البلاد بعد ذلك بأيام.

وكانت الشرطة الماليزية قد نشرت قبل أسبوع، تسجيلا مصورا، يظهر عملية اقتحام منزل تحصّنت فيه عصابة إجرامية، لكن من دون الإشارة إلى علاقة العملية بقضية التجسس الإسرائيلية.