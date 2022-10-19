-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
حالة الطقس: تنبيه حول موجة حر عبر 9 ولايات ساحلية وداخلية
العالم

ماليزيا تحرّر فلسطينيا من قبضة الموساد.. وتعتقل جواسيس الاحتلال

الشروق أونلاين
  • 628
  • 0
ماليزيا تحرّر فلسطينيا من قبضة الموساد.. وتعتقل جواسيس الاحتلال
ح.م
عناصر شبكة الموساد الموقوفة في ماليزيا

قامت سلطات الأمن في ماليزيا، أواخر شهر سبتمبر الماضي، بتفكيك شبكة تجسّس تابعة لجهاز الموساد الإسرائيلي، كما تمكّنت من تحرير ناشط فلسطيني في خلال نفس العملية.

وحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية، فقد تمّ تفكيك خلية للموساد تتكوّن من 11 ماليزيًّا، كانوا يسعون لتعقّب نشطاء فلسطينيين.

واختطفت خلية الموساد الموقوفة في الفترة المذكورة، خبيرا فلسطينيا في تكنولوجيا المعلومات، من وسط العاصمة كوالالمبور.

وقالت المصادر إن الناشط الفلسطيني المختطف نقل من قبل خلية الموساد إلى منزل ريفي في ضواحي العاصمة، قبل أن تتمكن المخابرات الماليزية بعد 24 ساعة، من الوصول إلى الخاطفين واعتقالهم. مع تحرير الرهينة، الذي غادر البلاد بعد ذلك بأيام.

وكانت الشرطة الماليزية قد نشرت قبل أسبوع، تسجيلا مصورا، يظهر عملية اقتحام منزل تحصّنت فيه عصابة إجرامية، لكن من دون الإشارة إلى علاقة العملية بقضية التجسس الإسرائيلية.

مقالات ذات صلة
الإليزي: فرنسا أرسلت 1.5 مليون جندي لإخماد الثورة الجزائرية

الإليزي: فرنسا أرسلت 1.5 مليون جندي لإخماد الثورة الجزائرية

“لافارج” الفرنسية تعترف بتقديم دعم مادي لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا

“لافارج” الفرنسية تعترف بتقديم دعم مادي لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا

ترامب: “يمكنني أن أكون رئيسا لحكومة إسرائيل بسهولة”

ترامب: “يمكنني أن أكون رئيسا لحكومة إسرائيل بسهولة”

فرنسا أمام “امتحان عسير” بمجلس الأمن بسبب الصحراء الغربية

فرنسا أمام “امتحان عسير” بمجلس الأمن بسبب الصحراء الغربية

رامافوزا: نضال الشعب الصحراوي يشبه الكفاح ضد الأبارتايد في جنوب إفريقيا

رامافوزا: نضال الشعب الصحراوي يشبه الكفاح ضد الأبارتايد في جنوب إفريقيا

كاتب سعودي عن دعم الجزائر لقرار “أوبك+”: موقف مهمّ من دولة مهمّة

كاتب سعودي عن دعم الجزائر لقرار “أوبك+”: موقف مهمّ من دولة مهمّة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد