ماليزيا تعلن عن تعليق تصدير الدجاج وتسقيف أسعاره للمستهلكين المحليّين

أعلنت السلطات في ماليزيا يوم الإثنين، عن تعليق تصدير نحو 3.6 مليون وحدة من الدجاج نحو الخارج. مع تسقيف أسعارها في الأسواق المحلية.

وحسب ما نقلته وكالة “بلومبيرغ”، سيبدأ إجراء تعليق تصدير الدجاج بداية من 1 جوان المقبل، حسب ما أعلن عنه الوزير الأول إسماعيل صبري يعقوب.

وقال المسؤول الماليزي إنّ الحكومة قررت تسقيف سعر الدجاج عند 8.9 رينغيت للدجاجة الواحدة (نحو دولارين).

كما سيتمّ الترخيص للمزيد من المذابح، لتوفير لحم الدجاج للمستهلكين، في ظلّ ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة في البلاد.