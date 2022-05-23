-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

ماليزيا تعلن عن تعليق تصدير الدجاج وتسقيف أسعاره للمستهلكين المحليّين

الشروق أونلاين
  • 161
  • 0
ماليزيا تعلن عن تعليق تصدير الدجاج وتسقيف أسعاره للمستهلكين المحليّين
أرشيف
تعبيرية

أعلنت السلطات في ماليزيا يوم الإثنين، عن تعليق تصدير نحو 3.6 مليون وحدة من الدجاج نحو الخارج. مع تسقيف أسعارها في الأسواق المحلية.

وحسب ما نقلته وكالة “بلومبيرغ”، سيبدأ إجراء تعليق تصدير الدجاج بداية من 1 جوان المقبل، حسب ما أعلن عنه الوزير الأول إسماعيل صبري يعقوب.

وقال المسؤول الماليزي إنّ الحكومة قررت تسقيف سعر الدجاج عند 8.9 رينغيت للدجاجة الواحدة (نحو دولارين).

كما سيتمّ الترخيص للمزيد من المذابح، لتوفير لحم الدجاج للمستهلكين، في ظلّ ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة في البلاد.

مقالات ذات صلة
وزير الصناعة يكشف تفاصيل نظام استيراد خطوط ومعدات الإنتاج المجددة   

وزير الصناعة يكشف تفاصيل نظام استيراد خطوط ومعدات الإنتاج المجددة   

الصادرات خارج المحروقات تخطت 5.3 مليار دولار

الصادرات خارج المحروقات تخطت 5.3 مليار دولار

لا استثناءات ولا تعديل في قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد

لا استثناءات ولا تعديل في قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد

الفرنسيون يتهافتون على الجزائر خوفًا من الشراكة التركيّة

الفرنسيون يتهافتون على الجزائر خوفًا من الشراكة التركيّة

بالفيديو.. هكذا ردت وزيرة الطاقة التونسية على وقف تزويد بلادها بالغاز الجزائري

بالفيديو.. هكذا ردت وزيرة الطاقة التونسية على وقف تزويد بلادها بالغاز الجزائري

قند: قانون الاستثمار الجديد يتبنى الشفافية المطلقة في دراسة المشاريع

قند: قانون الاستثمار الجديد يتبنى الشفافية المطلقة في دراسة المشاريع

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد