ماليزيا تمنع شركة شحن صهيونية من دخول موانئها

قررت ماليزيا منع شركة شحن صهيونية من دخول موانئه، ردا على الانتهاكات والعمليات العدوانية للكيان الصهيوني على قطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، الأربعاء، إن ماليزيا ستمنع على الفور شركة الشحن الإسرائيلية “زيم” من الرسو في موانئها.

وأضاف أن “هذا المنع رد على تصرفات إسرائيل التي تنتهك المبادئ الإنسانية الأساسية والقوانين الدولية” في إشارة إلى عمليتها العسكرية في غزة.

وفي 16 أكتوبر الماضي، قال إبراهيم إن بلاده لا تتفق مع الضغط الغربي للتنديد بحركة حماس، بعد شن هجوم السابع من أكتوبر.

وأكد أن دولا غربية وأوروبية طلبت مرارا من ماليزيا في اجتماعات التنديد بحماس، بدون تقديم تفاصيل.

وأضاف في كلمة أمام البرلمان حينها “قلت إننا، من الناحية السياسية، لدينا علاقة مع حماس وأن هذه السياسة ستستمر”.

ولطالما أعلنت ماليزيا عن دعمها الشديد للقضية الفلسطينية، ودافعت عن حل الدولتين للصراع بين إسرائيل والفلسطينيين. ولا تقيم ماليزيا علاقات دبلوماسية مع الكيان الصهيوني.

ويأتي القرار الماليزي في ظل إعلان عدة شركات شحن عن وقف عملياتها في البحر الأحمر بعد هجمات للحوثيين على سفن وناقلات تقول الجماعة إنها تتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي أو مملوكة لشركات أو رجال أعمال صهاينة.