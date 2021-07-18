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مالي.. اختطاف 3 صينيين وموريتانيين اثنين   

الشروق أونلاين
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مالي.. اختطاف 3 صينيين وموريتانيين اثنين   

أعلنت القوات المسلحة في مالي، عن اختطاف 3 صينيين وموريتانيين اثنين يعملون في شركات بناء، بالقرب من الحدود مع موريتانيا.

وأوضح جيش مالي، الأحد، أن “الهجوم استهدف موقعا على بعد نحو 55 كيلومترا من مدينة كوالا في جنوب غرب البلاد”، لافتا إلى أن “هذا الهجوم قد دمر أيضا معدات بناء، دون تحديد هويات منفذي الهجوم.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مسؤول عسكري قوله: “إن إطلاق سراح الرهائن أولويتنا”.

وأفادت وكالة “الأخبار” الموريتانية بأن “المهاجمين الذين وصلوا على دراجات نارية أشعلوا النار في صهريج وقود قبل أن يلوذوا بالفرار”.

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