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العالم
سيشرع في بدأ مشاورات مع مختلف الأحزاب السياسية

مالي: استقالة رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة!

الشروق أونلاين
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مالي: استقالة رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة!

قدم رئيس الوزراء الانتقالي في مالي، المختار وان، استقالته للرئيس باه نداو، بحسب بيان صادر عن الرئاسة المالية.

وأوضح البيان، أن الرئيس باه نداو قبل استقالة الحكومة، وأعاد تعيين المختار وان رئيسا للوزراء وكلفه بتشكيل فريق حكومي جديد.

ومن المتوقع أن يبدأ المختار وان مشاورات مع مختلف الأحزاب السياسية لتشكيل حكومة تشرف على تنظيم انتخابات عامة في الأشهر القليلة المقبلة.

وعين المختار وان على رأس حكومة انتقالية في مالي في سبتمبر من العام الماضي، في إطار عملية انتقالية للعودة إلى الحكم المدني خلال 18 شهرا بعد أحداث 18 أوت 2019، التي أدت إلى استقالة الرئيس السابق إبراهيم بوبكر كيتا.

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