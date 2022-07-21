مالي: المجلس العسكري يأمر بطرد المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة للسلام

أمر المجلس العسكري الحاكم في مالي يوم الأربعاء، بطرد المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة (مينوسما) أوليفييه سالغادو، بعد اتهامه بنشر “معلومات مغرضة”.

وحسب ما تناقلته وسائل إعلام دولية، فقد تحدث سالغادو على تويتر، حول احتجاز 49 جنديا من كوت ديفوار في باماكو.

ودعت السلطات المالية سالغادو إلى مغادرة البلاد في غضون 72 ساعة، حيث تمّ إبلاغ نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بذلك.

من جهتها، علّقت كوت ديفوار على تصريحات سالغادو بالقول إن وجود جنودها ضمن إطار عمل مينوسما، كان “معروفا للغاية بالنسبة للسلطات المالية”.

وكانت كوت ديفوار قد طلبت من مالي في 12 جويلية، الإفراج عن جنودها الذين قالت إنهم “محتجزون ظلما لديها”، بعد اتهامهم بأنهم “مرتزقة”.