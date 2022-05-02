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مالي تعلن إلغاء الاتفاقيات الدفاعية مع فرنسا وأوروبا

الشروق أونلاين
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مالي تعلن إلغاء الاتفاقيات الدفاعية مع فرنسا وأوروبا

أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي مساء الإثنين إلغاء الاتفاقيات الدفاعية الموقّعة مع فرنسا وشركائها الأوروبيين، شاجباً “الانتهاكات الصارخة” للقوات الفرنسية المتواجدة في البلاد للسيادة الوطنية و”خروقاتها الكثيرة” للمجال الجوي المالي.
ومنذ أسابيع يلوّح المجلس بإلغاء هذه الاتفاقيات، وشكّل القرار الصادر الإثنين دليلاً إضافياً على تدهور العلاقات بين السلطات التي يهيمن عليها العسكر الذين وصلوا إلى السلطة بانقلاب في آب/أغسطس 2020 وحلفاء مالي القدامى في مكافحة الجهاديين.
وقال المتحدث باسم الحكومة المالية الكولونيل عبدالله مايغا في تصريح للتلفزيون الرسمي إن الحكومة ألغت كلّ الاتفاقيات التي تحدّد إطاراً قانونياً لوجود قوّتي برخان الفرنسية وتاكوبا الأوروبية في مالي، وكذلك اتفاقية التعاون الدفاعي المبرمة في 2014 بين مالي وفرنسا.
وأوضح الكولونيل مايغا أنّ حكومة مالي “تلمس منذ فترة تدهورا كبيراً في التعاون العسكري مع فرنسا”.
وأشار خصوصاً إلى “سلوك أحادي” لفرنسا عندما علّقت العمليات المشتركة بين القوات الفرنسية والمالية في حزيران/يونيو 2021، وإعلانها في شباط/فبراير 2022 “من دون أي تشاور مع الجانب المالي” انسحاب قوتي برخان وتاكوبا من هذا البلد، و”الخروق الكثيرة” للطائرات الفرنسية للمجال الجوي المالي على الرغم من إغلاق السلطات المالية المجال الجوي فوق قسم كبير من أراضي البلاد.
وتطرح الخطوة تساؤلات حول تداعياتها المحتملة على الانسحاب الجاري لقوة برخان الذي أعلن عنه في شباط/فبراير بعد توترات استمرت أشهرا.
وعملية الانسحاب التي تضع حدا لتسع سنوات من انخراط فرنسي في مالي بدأ في العام 2013 والمحفوفة بالمخاطر، يفترض أن تمتدّ بين أربعة وستة أشهر.

بعد طرد السفير.. مالي تطلب مراجعة الاتفاقيات العسكرية مع فرنسا

ومطلع فيفري 2022 أكد وزير خارجية مالي عبد الله ديوب أن بلاده طلبت مراجعة اتفاقيات التعاون الدفاعي والأمني مع فرنسا، مضيفا أنه لا يستبعد “أي شيء” إذا لم يتم احترام السيادة والشعب الماليين.

وقال ديوب في تصريح صحفي عقب قرار طرد السفير الفرنسي الاثنين ” دولة مالي لا تستثني شيئا إذا كانت السيادة والشعب المالي لم يحترما”.

وأضاف ” نحن لا نطلب اعتذارا من باريس بل نطلب الاحترام منهم فقط كدولة مثلما نحترم نحن فرنسا و الشعب الفرنسي”، مشيرا إلى أن ” موقف السلطات الفرنسية ينبغي أن يتغير وأن تعي أن لمالي سلطات و الإلتزام الوحيد معها يسمح بتسيير حضورهم في مالي بما يستجيب للمصلحة العليا لمالي.

وأكد ديوب أن مالي بصدد إعادة النظر في الكثير من اتفاقيات التعاون الدفاعي والأمني ليتسنى معرفة ما إن كانت هذه الاتفاقيات لا تخرق إجراءاتنا الدستورية وسيادة مالي وتأخذ بعين الإعتبار مصالحه ، وإلا فإن مالي لن يتردد في التنديد أو إعادة النظر في هذه الاتفاقيات وفق تعبيره .

وقررت السلطات في مالي طرد السفير الفرنسي، احتجاجاً على ما وصفته مالي بالتصريحات العدائية والشنيعة التي أدلى بها مؤخرًا وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي.

وجاء في بيان نشرته الحكومة المالية” تبلغ حكومة جمهورية مالي الرأي الوطني والدولي بأنه، اليوم الاثنين 31 جانفي  2022 ، استدعى وزير الخارجية والتعاون الدولي سفيرة فرنسا في باماكو سعادة السيدة جويل ماير وأبلغه بقرار  الحكومة الذي تدعوه إلى مغادرة التراب الوطني في غضون 72 ساعة”.

ويأتي هذا الإجراء في أعقاب التصريحات العدائية والشنيعة التي أدلى بها مؤخرًا وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي ، وتكرار هذه التصريحات من قبل السلطات الفرنسية تجاه السلطات المالية، على الرغم من الاحتجاجات المتكررة.

وشددت مالي اللهجة في بيانها عندما قالت  “إن حكومة مالي تدين وترفض بشدة هذه التصريحات التي تتعارض مع تطور العلاقات الودية بين الدول”.

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التعليقات
10
  • خلاط

    فرنسا أصابتها عدوى المذلة من تحالفها مع المخرب

    2
  • Haron

    مالي فتحت على نفسها المشاكل فرنسا ستدخلك الآن بحجة الإنقلاب والنضام العسكري وبإسم الديمقراطية والحرية لشعب المالي بالعامية تبقاي على خير ومبروك على فرنسا مستعمرها الجديدة

    -15
  • يوغرطة

    مالي لها كامل الحرية في التصرف تجاه فرنسا وكما تشاء . فرنسا استغلت وسرقت ونهبت طيلة قرون ثروات وخيرات افريقيا كلها بلا مقابل واستعبدت شعوبها وافقرتهم . لولا ثروات افريقيا لما تطور وتقدم وظهر اقتصادج فرنسا الي الوجود . فرنسا بدون افريقيا لا تساوي شيئا علي الاطلاق علي الجزائر ان تطرد السفير الفرنسي حتي تعترفرسميا فرنسا بجرائمها ضد الانسانية بالجزائر ابان الاحتلال الغاشم .

    10
  • خالد

    تحية للاشاوس الماليين ، بمثل هاؤلاء تبنى وتتحرر الدول .

    10
  • حميد

    مالي للماليين، و إفريقيا للأفارقة و حتى بوركينافاسو إنتفضت على سياسات فرنسا العدائية و استنزافها لخيراتهم و مقدراتهم

    8
  • المتأمل

    في مالي جيوش من العديد من الدول : فرنسا وروسيا... في مالي انقلابات بالجملة يقوم بها ضباط برتب : ... كان آخرها انقلاب 2020 و 2021 و 2022 أين حدث انقلاب في انقلاب .. منطقة نفوذ تتصارع عليه عديد الدول .. أرض خصبة للجماعات الارهابية والجريمة المنظمة .. فقر وتخلف مدقع ... الخ فهل مالي دولة حقا بالمفهوم المتعارف عليه لمعنى الدولة ؟؟

    7
  • عمر

    الله اكبر نستعرف بيهم

    6
  • جثة💀

    الله الله اخبار مفرحة وتثلج الصدر .... يجب على الدولة الجزائرية الوقوف ماديا ومعنويا مع دولة مالي الشقيقة ومساعدتها على تنظيف البلاد من قذارة فرنسا ....

    7
  • مراد

    هذي البداية، وإن شاء الله تنكسر فرنسا للأبد

    8
  • banix

    حادثة المروحة ؟؟

    -4

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