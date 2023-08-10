مالي تعلّق منح التأشيرات للمواطنين الفرنسيين

"تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل"

أعلنت السلطات في مالي يوم الأربعاء، عن تعليق إصدار التأشيرات للمواطنين الفرنسيين إلى أجل غير محدّد.

وقالت وزارة الخارجية المالية في بيان إنها “علّقت إصدار التأشيرات للمواطنين الفرنسيين إلى أجل غير مسمى”.

وجاءت هذه الخطوة “من باب المعاملة بالمثل”. بعد أن وضعت الخارجية الفرنسية مالي ضمن المنطقة الحمراء، في تصنيفها الخاص بالتوترات الإقليمية.

وجاء في البيان:”تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل، تعلق الوزارة، حتى إشعار آخر، إصدار التأشيرات للرعايا الفرنسيين من قبل الخدمات الدبلوماسية والقنصلية لمالي في فرنسا”.

وعرفت العلاقات بين مالي وفرنسا، تدهورا حادّا، منذ الانقلاب العسكري الذي قاده العقيد أسيمي غويتا ضد سلطة الرئيس السابق إبراهيم أبو بكر كايتا في أوت 2020.