مالي تمنح وساما دبلوماسيا للسفير الجزائري
منح وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب، وساما دبلوماسيا للسفير الجزائري بوعلام شيخي نظير جهوده في مسار السلم ببلاد.
وأكدت إذاعة الجزائر الدولية، الثلاثاء، أنه تم تقليد سفير الجزائر لدى مالي بوعلام شبيخي من طرف وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب.
وأوضح المصدر ذاته أن تقليد السفير بوسام دبلوماسي جاء نظير جهوده في مسار السلم في البلاد.
وأضافت أن “التكريم جاء على هامش عشاء وداع نظم البارحة على شرف السفير بمناسبة انتهاء مهامه”.
🔴سفير الجزائر لدى مالي بوعلام شبيحي يُقلد من طرف وزير الخارجية المالي @AbdoulayeDiop8 بوسام الدبلوماسي نظير جهوده في مسار السلم في البلاد، التكريم جاء على هامش عشاء وداع نظم البارحة على شرف السفير بمناسبة انتهاء مهامه.@Algeria_MFA pic.twitter.com/4O6n7M89aR
— Radio Algeria international إذاعة الجزائر الدولية (@radioalginter) October 26, 2021
صربيا تمنح وسام “التعايش” لسفير الجزائر عبد الحميد شبشوب
وفي 23 أكتوبر 2021، تحصل سفير الجزائر بصربيا، عبد الحميد شبشوب، على وسام التعايش نظير إسهاماته في نشر قيم التسامح وتعزيز أواصر الصداقة بين البلدين.
ومنحت مؤسسة “كاريتش” للتسامح والتعايش بين الأديان، وسام التعايش للسفير الجزائري بمناسبة انتهاء مهامه، وهذا خلال حفل نظم على شرف السفير وحضره العديد من الشخصيات الفنية والسياسية الصربية، وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بصربيا.
وجرى حفل تقليد سفير الجزائر من طرف الأكاديمي والسياسي البارز في صربيا وعضو البرلمان الصربي وكذا كل من لجنة الصداقة البرلمانية الجزائرية – الصربية وجمعية أصدقاء الجزائر بصربيا، دراغومير كاريتش.
وأثنى كاريتش على عمل السفير وإنجازاته طيلة سنوات قضاها بصربيا من خلال تعزيز أواصر التعاون والصداقة التاريخية التي تجمع البلدين ونظير خطابه الداعي إلى التسامح، والتعايش بين الدول والأديان والثقافات المختلفة.
On behalf of the Karic Foundation, Mr.@DragomirKaric,awarded a distinction to Ambassador Chebchoub in recognition of his action for strengthening ties of friendship between #Algeria and #Serbia During a farwell ceremony organized in honor of the Algerian ambassador,.@Algeria_MFA pic.twitter.com/Tcrm2BMMmp
— Algeria in Serbia (@AlgeriainSerbia) October 22, 2021
Members of algerian community in Serbia attended the farewell ceremony of Ambassador. They expressed their satisfaction on the quality of the relations they had with the members of the embassy and praised the work done by Mr. Chebchoub and expressed him their best wishes. pic.twitter.com/wpLhupP8Qk
— Algeria in Serbia (@AlgeriainSerbia) October 22, 2021