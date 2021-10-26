مالي تمنح وساما دبلوماسيا للسفير الجزائري

منح وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب، وساما دبلوماسيا للسفير الجزائري بوعلام شيخي نظير جهوده في مسار السلم ببلاد.

وأكدت إذاعة الجزائر الدولية، الثلاثاء، أنه تم تقليد سفير الجزائر لدى مالي بوعلام شبيخي من طرف وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب.

وأوضح المصدر ذاته أن تقليد السفير بوسام دبلوماسي جاء نظير جهوده في مسار السلم في البلاد.

وأضافت أن “التكريم جاء على هامش عشاء وداع نظم البارحة على شرف السفير بمناسبة انتهاء مهامه”.

صربيا تمنح وسام “التعايش” لسفير الجزائر عبد الحميد شبشوب

وفي 23 أكتوبر 2021، تحصل سفير الجزائر بصربيا، عبد الحميد شبشوب، على وسام التعايش نظير إسهاماته في نشر قيم التسامح وتعزيز أواصر الصداقة بين البلدين.

ومنحت مؤسسة “كاريتش” للتسامح والتعايش بين الأديان، وسام التعايش للسفير الجزائري بمناسبة انتهاء مهامه، وهذا خلال حفل نظم على شرف السفير وحضره العديد من الشخصيات الفنية والسياسية الصربية، وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بصربيا.

وجرى حفل تقليد سفير الجزائر من طرف الأكاديمي والسياسي البارز في صربيا وعضو البرلمان الصربي وكذا كل من لجنة الصداقة البرلمانية الجزائرية – الصربية وجمعية أصدقاء الجزائر بصربيا، دراغومير كاريتش.

وأثنى كاريتش على عمل السفير وإنجازاته طيلة سنوات قضاها بصربيا من خلال تعزيز أواصر التعاون والصداقة التاريخية التي تجمع البلدين ونظير خطابه الداعي إلى التسامح، والتعايش بين الدول والأديان والثقافات المختلفة.