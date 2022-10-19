مالي تهدّد فرنسا باللجوء إلى “حقّها في الدفاع عن النفس”

حذّر وزير الخارجية في مالي عبد الله ديوب يوم الثلاثاء، من لجوء بلاده إلى حقّها في الدفاع عن النفس. في حال استمرار ما وصفه بـ”تقويض سيادة مالي وأمنه ووحدة أراضيه” من طرف فرنسا.

واتهم ديوب فرنسا، في اجتماع لمجلس الأمن، بانتهاك المجال الجوي لبلاده، وتسليم أسلحة لمقاتلين متطرفين.

وقال ديوب في كلمته: “يجب تنظيم جلسة خاصة لمجلس الأمن. من أجل السماح لنا بتقديم أدلة على أعمال التجسس وزعزعة الاستقرار التي ترتكبها فرنسا”.

قبل أن يضيف أن “الحكومة المالية تحتفظ بالحق في اللجوء إلى الدفاع عن النفس، إذا استمرت فرنسا في تقويض السيادة والسلامة الإقليمية والأمن القومي لمالي”.