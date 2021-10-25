مالي: طرد سفير المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا

بسبب أفعال لا تتناسق مع مهامه

قررت السلطات في مالي، الاثنين، طرد الممثل الخاص للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بسبب ما أسمته بـ “الأفعال التي لا تتناسق مع مهامه”.

وأعلنت مالي أن الممثل الخاص للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” حميدو بولي صار “شخصا غير مرغوب فيه” بسبب “أفعال لا تتناسق” مع مهامه.

وقال بيان لوزارة الخارجية المالية “قررت حكومة جمهورية مالي إعلان الممثل الخاص للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في مالي شخصا غير مرغوب فيه، نظرا لتصرفاته التي لا تتسق مع مهامه”.

إلى ذلك فقد منحت السلطات في مالي الدبلوماسي 72 ساعة من اجل مغادرة البلاد.