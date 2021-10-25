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الجزائر
بسبب أفعال لا تتناسق مع مهامه

مالي: طرد سفير المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا

الشروق أونلاين
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مالي: طرد سفير المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا

قررت السلطات في مالي، الاثنين، طرد الممثل الخاص للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بسبب ما أسمته بـ “الأفعال التي لا تتناسق مع مهامه”.    

وأعلنت مالي أن الممثل الخاص للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” حميدو بولي صار “شخصا غير مرغوب فيه” بسبب “أفعال لا تتناسق” مع مهامه.

بيان مالي

وقال بيان لوزارة الخارجية المالية “قررت حكومة جمهورية مالي إعلان الممثل الخاص للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في مالي شخصا غير مرغوب فيه، نظرا لتصرفاته التي لا تتسق مع مهامه”.

إلى ذلك فقد منحت السلطات في مالي الدبلوماسي 72 ساعة من اجل مغادرة البلاد.

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