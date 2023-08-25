مالي وبوركينا فاسو تعلنان الحصول على “تفويض” للتدخل عسكرياً في النيجر

فيما أعلن الرئيس النيجيري أنه من يعيق "إيكواس"

أصدر قائد الانقلاب في النيجر، الجنرال عبد الرحمن تياني، تفويضاً لقوات مالي وبوركينا فاسو يسمح لها بالتدخل في حال تعرض بلاده لهجوم، فيما حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، من أن “غزواً” محتملاً للنيجر سيكون مدمراً.

وقالت وزارات خارجية النيجر ومالي وبوركينا فاسو، في بيان مشترك صدر في وقت متأخر من ليل الخميس، إن “قائد المجلس العسكري بالنيجر سمح للقوات المسلحة في مالي وبوركينا فاسو بالتدخل في الأراضي النيجرية في حالة وقوع هجوم”.

وتتزامن تحركات الدبلوماسية لوقف التصعيد في النيجر، مع تصاعد وتيرة الخطاب الداعم للتدخل العسكري في النيجر، عقب إعلان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس”، الجمعة، أنها حدّدت موعداً للتدخل العسكري دون أن تكشف عنه.

من جانبه، قال الرئيس النيجيري بولا تينوبو، إنه يدير وضعا خطيرا للغاية، مؤكدا أنه شخصيا من يعيق المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس”، من التدخل العسكري في النيجر حتى الآن. وناشد تينوبو وفدا من العلماء المسلمين الذين شاركوا سابقا في مناقشات لتسهيل عودة النظام الدستوري في النيجر، لتسريع التقدم في حوارهم المستمر مع المجلس العسكري.

وقال في بيان: “إنني أدير وضعا خطيرا للغاية. إذا تم استبعاد تدخل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، فسوف يكون رد فعل الآخرين، أولئك الذين هم خارج سيطرتنا. أنا من يعيق تلك الجوانب. أنا الشخص الذي يعيق (إيكواس) من استخدام القوة في النيجر”.

وأضاف: ” تلقيت سيلا من المكالمات الهاتفية بشأن استعداد الدول بقوتها العسكرية ومساهماتها. ومع ذلك، قلت لهم أن ينتظروا. سألتقي بالعلماء وسأعود إليكم”.

وأطلع وفد علماء المسلمين في نيجيريا الخميس، تينوبو على اجتماعاتهم مع المجلس العسكري، وكشفوا أن الرئيس النيجيري أعادهم إلى نيامي مرة أخرى لمواصلة جهودهم الدبلوماسية لحل الأزمة السياسية في النيجر. وأكد رجال الدين، من مختلف الطوائف الإسلامية، بعد الاجتماع، أنهم لا يريدون حربا أو أي عمل عسكري في الدولة الشقيقة، والتي لها حدود مشتركة مع نيجيريا.

وذكرت مصادر مطلعة أن المجلس الانتقالي في النيجر أعلن استعداده للإفراج عن بازوم، مقابل رفع دول “إيكواس” العقوبات عن النيجر.