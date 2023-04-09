“ماميلودي صن داونز” يحل بالجزائر يوم 20 أفريل

الصحافة المحلية تستذكر خسارة بريتوريا وتحذر من الشباب

يحل نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بالجزائر يوم 20 أفريل الجاري، لمواجهة شباب بلوزداد في ذهاب ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا في اللقاء المقرر بين الناديين يوم 22 من ذات الشهر، على ملعب “نيلسون مانديلا” في براقي، في مباراة قوية وصعبة بالنسبة للطرفين، على أن يجري منافس شباب بلوزداد حصة تدريبية واحدة على الملعب الرئيسي يوم 21 أفريل في نفس توقيت إجراء المباراة التي ستلعب مبدئيا بداية من الساعة الثامنة ليلا، علما أن صن داونز سيجري أول حصة تدريبية على الملعب الملحق لميدان “نيلسون مانديلا” عقب وصوله أرض الوطن.

هذا، وتنطلق الإثنين عملية بيع التذاكر الخاصة بالمواجهة المقبلة للشباب أمام صن داونز داونز الجنوب إفريقي، وذلك عبر المنصة الرقمية “تذكرتي”، بحسب البيان الذي نشرته إدارة النادي العاصمي على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”، وذلك قبل 11 أيام من موعد المباراة التي سيحتضنها ملعب “نيلسون مانديلا”، علما أن لقاء الإياب سيجري في بريتوريا يوم 28 أفريل.

ويحتل ماميلودي صن داونز صدارة البطولة في جنوب إفريقيا برصيد 60 نقطة، عقب خوض 24 مباراة منذ بداية الموسم الكروي الحالي، فاز في 19 مباراة، خسر في مبارتين وتعادل في ثلاث أخرى، كما تلقت شباكه 9 أهداف فقط، مقابل 45 هدفا سجله الهجوم، علما أن منافس شباب بلوزداد في المسابقة القارية، كان قد واجه نادي صوالاوس لحساب الجولة 25 من البطولة المحلية على أن يلعب ثلاث مباريات في البطولة أمام غالاو أراوس على ملعب الأخير، ثم ستيلان بوش قبل إستضافة ريتشارد بايس يوم 18، ثم السفر إلى الجزائر يوم 20 من الشهر الحالي.

جدير بذكره، أن شباب بلوزداد كان قد واجه ماميلودي صن داونز في المسابقة القارية مرتين، في لقاء الذهاب في عاصمة تنزانيا “دار السلام”، اين قسى عليه “برازيليو”إفريقيا بخماسية مقابل هدف واحد، في إطار الجولة الثانية من منافسة رابطة أبطال إفريقيا، قبل أن يثأر أشبال الفرنسي فرانك دوما في بريتوريا بهدفين نظيفين ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات رابطة أبطال إفريقيا.