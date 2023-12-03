ماندريا الأفضل أمام باستيا

قاد الحارس الدولي الجزائري أنتوني ماندريا، فريقه كون للفوز أمام باستيا بثلاثية نظيفة، برسم الجولة 16 من الدرجة الفرنسية “الليغ2”، حيث تعود آخر مباراة حافظ فيها الحارس الجزائري على نظافة شباكه قبل مواجهة الأمس أمام باستيا لتاريخ 26 أوت الماضي.

وأدى حارس الخضر، مباراة رائعة، كان فيها سدا منيعا أمام هجوم باستيا، وتصدى لأكثر من 5 كرات 4 منها داخل منطقة العمليات، وقدم 14 تمريرة حاسمة في اللقاء، لينال تقييم 8.1/10 في المواجهة.

ويعول كثيرا جمال بلماضي على ماندريا في كأس إفريقيا كوت ديفوار، بعدما رسّم مكانته الأساسية مع الخضر، وأزاح عبء تعويض رايس وهاب مبولحي، الذي حرس عرين الخضر لأزيد من 10 سنوات، قبل أن يتألق ماندريا ويفتك المكانة الأساسية، ويريح الناخب الوطني من مشكلة حراسة المرمى في المنتخب.