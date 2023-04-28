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رياضة

ماندريا: “الخضر” قادرون على التتويج الإفريقي في كوت ديفوار

علي بهلولي
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ماندريا: “الخضر” قادرون على التتويج الإفريقي في كوت ديفوار
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أنطوني ماندريا

أبدى حارس المرمى الجزائري أنطوني ماندريا تفاؤلا، بِخصوص مشاركة المنتخب الوطني في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2024 بِكوت ديفوار.

وكان “الخضر” قد افتكّوا تأشيرة التأهّل إلى “الكان”، بعد فوزهم على المُضيّف النيجري أواخر مارس الماضي، وقبل جولتَين من انتهاء التصفيات.

وقال أنطوني ماندريا: “المدرب (جمال بلماضي) لا يستدعيك إلّا عندما تكون جيّدا مع ناديك. أُحاول تحسين المستوى لِفرض نفسي والمشاركة في كلّ مباراة دولية للخضر. وإذا كنت محظوظا وشاركت أساسيا، فلن أدّخر جهدا لِتقديم الأفضل ومساعدة المنتخب الوطني الجزائري”.

وخاض أنطوني ماندريا (26 سنة) ثلاث مقابلات دولية مع “محاربي الصحراء” منذ العام الماضي، إحداها رسمية.

وأضاف في تصريحات لِموقع “فوت ميركاتو” الفرنسي نشرها، الجمعة: “لدينا تشكيلة جيّدة من لاعبين رائعين للمنافسة إفريقيًّا، وحتى على الساحة الدولية. إنه لأمر مُمتع للغاية أن تُمثّل ألوان الجزائر. هناك مستقبل وسأفعل كل شيء لأكون جزءًا منه. تأهلنا في أربع مقابلات تصفوية لِكأس إفريقيا للأمم القادمة. كلّ شيء جيّدا في بيت المنتخب الوطني، سواء من ناحية الرّعاية أو الأجواء السائدة هناك. نملك كلّ مقوّمات التنافس مع أقوى المنتخبات، وتسجيل حصيلة إيجابية في البطولة الإفريقية المُقبلة”.

وتنتظر أنطوني ماندريا مقابلتان مع المنتخب الوطني في جوان المقبل: ضد المُضيّف الأوغندي بِرسم الجولة الخامسة لِتصفيات “كان” 2024، وودّية ضد الزّائر التونسي.

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