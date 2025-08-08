-- -- -- / -- -- --
ماندريا بدأ الموسم في الدرجة الثالثة! فماذا يقول بيتكوفيتش؟

علي بهلولي
ح.م
حارس المرمى أنطوني ماندريا بِزيّ المنتخب الوطني الجزائري.

كيف سيتعامل الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش مع لاعب في صفوف “الخضر”، مثل حارس المرمى أنطوني ماندريا؟

خاض الحارس ماندريا مساء الجمعة أوّل مباراة رسمية له في الموسم الجديد، لكن في الدرجة الفرنسية الثالثة.

وفاز أنطوني ماندريا وزملاؤه في فريق كون بِثلاثية نظيفة على الزائر نادي أوباني، لِحساب الجولة الأولى من عمر بطولة فرنسا للقسم الثالث (الصورة الثانية والأخيرة).

وتصدّى الحارس ماندريا لِركلة جزاء في الدقيقة الـ 80 (الفيديو).

وتُجرى المنافسة بِصيغة 18 ناديا، وبعد تنظيم 34 جولة، يصعد الرائد والوصيف إلى القسم الثاني، ويُمكن لِثالث الترتيب أن يلحق بهما إذا فاز في مواجهتَي السد. فضلا عن نزول ثلاثي المؤخرة إلى الدرجة الرابعة.

وما زال أنطوني ماندريا (28 سنة) يرتبط مع نادي كون بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2027. ومع إصراره على البقاء في هذه الدرجة، هل يستغني عنه بيتكوفيتش في نهائيات كأس أمم إفريقيا التي تنطلق في الـ 21 من ديسمبر المقبل؟ هذا دون الحديث عن مواجهتَي تصفيات المونديال في الـ 4 والـ 8 من سبتمبر المقبل أمام بوتسوانا وغينيا كوناكري تواليا.

وكان ماندريا قد خاض كامل أطوار آخر مباراة لـ “محاربي الصحراء”، وحملت طابعا ودّيا ضد المضيّف السويدي في العاشر من جوان الماضي.

