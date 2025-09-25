ماندريا: بيتكوفيتش صفعني!

تطرّق حارس المرمى الدولي الجزائري أنطوني ماندريا، الخميس، إلى قرار عدم استدعائه لِتعزيز صفوف المنتخب الوطني في مواجهتي الصومال وأوغندا، بِتاريخَي الـ 9 والـ 14 من أكتوبر المقبل، ضمن إطار آخر جولتَين من تصفيات كأس العالم 2026.

ونشّط الحارس ماندريا مؤتمرا صحفيا بِاسم فريقه كون، الذي يستعدّ لِمواجهة المضيّف نادي شاتورو هذا الجمعة، لِحساب الجولة الثامنة من عمر البطولة الفرنسية للقسم الثالث.

وقال أنطوني ماندريا: “من الواضح أن هناك خيبة أمل. خلال ثلاثة أعوام، اسْتُدعيتُ إلى جميع المعسكرات التدريبية للخضر. الآن، نعم، تلقيتُ صفعة على وجهي. أفهم ما يقوله (فلاديمير بيتكوفيتش)، وأحترمه”.

وكان الناخب الوطني بيتكوفيتش قد فسّر عدم استدعاء ماندريا، بأنه منح الفرصة كثيرا لهذا الحارس، والآن لم يعد بِوسعه جلب حامي عرين ينشط في الدرجة الفرنسية الثالثة.

وعن وضعيته النفسية والرياضية الحالية، قال ماندريا البالغ من العمر 28 سنة: “أشعر أنني في حالة جيدة، أنا سعيد. أستمتع بِتدريباتي ومقابلاتي، وأحاول مساعدة الفريق (كون) قدر استطاعتي كل يوم جمعة. ركزت على نفسي، على ما أستطيع التحكم فيه. تجاهلت كل ما قيل عني السنة الماضية”.

وشارك أنطوني ماندريا في كل مقابلات فريقه كون بِرسم بطولة القسم الثالث الفرنسي للموسم الجديد، وعددها سبع مواجهات. واهتزّت شباكه خمس مرات.

ويشغل فريق كون الرتبة الرابعة، بينما تنقضي مدة عقد الحارس ماندريا في صيف 2027.