ماندريا سيتّخذ هذا القرار قريبا

يستعدّ حارس المرمى الدولي الجزائري أنطوني ماندريا لِاتّخاذ قرار هامّ، في الأيّام القليلة المقبلة.

جاء ذلك على خلفية آخر التطوّرات في المشوار الرياضي الاحترافي للحارس ماندريا (28 سنة)، حيث هبط فريقه كون إلى بطولة الدرجة الثالثة.

وخسر فرق كون بِثلاثية نظيفة أمام الزائر نادي مارتيغ سهرة الجمعة، في إطار الجولة الـ 31 من عمر بطولة فرنسا للقسم الثاني. وتجمّد رصيده عند النقطة الـ 21 في الرتبة الـ 18 والأخيرة.

ونزل فريق كون إلى القسم الثالث، لأنه يبتعد عن صاحب الرتبة الـ 15 نادي راد ستار بِفارق 13 نقطة، قبل 3 جولات عن انتهاء المنافسة. علما أن الهبوط يشمل فرق المراتب الثلاثة الأخيرة.

وشهدت نهاية المباراة اجتياح أنصار فريق كون لِأرضية الميدان غاضبين، وراح بعضهم يُوبّخ اللاعبين بينهم الحارس ماندريا، قبل أن يتدخل أعوان الملعب ويُؤمّنون دخول اللاعبين إلى غرف حفظ الملابس.

وتنقضي مدة عقد الحارس ماندريا مع فريق كون في صيف 2027، لكن خوضه منافسة الدرجة الثالثة في فرنسا، معناه نهاية مشاركاته مع المنتخب الوطني الجزائري، الذي يوجد في رواق جيّد لِبلوغ نهائيات كأس العالم المبرمجة في صيف 2026.

للإشارة، فإن نجم وقائد منتخب فرنسا كيليان مبابي اشترى مؤخّرا النسبة الكبرى من أسهم فريق كون، لكن ذلك لم يمنع من إيقاف نزيف النتائج السلبية والنزول إلى القسم الثالث.