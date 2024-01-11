ماندريا: “لدينا رغبة كبيرة في التتويج بكأس أمم إفريقيا”

قال حارس المنتخب الوطني أنتوني ماندريا، إن هناك رغبة كبيرة في بيت “الخضر” للتتويج بكأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار.

وأضاف ماندريا في لقاء مع “بين سبورت”: “كانت هناك خيبة كبيرة أمام الكاميرون، وبعدها بشهرين شاركت في المباراة الأولى”.

وتابع حارس “الخضر”: “دخلنا فترة جديدة، مع لاعبين جدد، وكان يجب الانطلاق من جديد، وكان علينا أن نمر مباشرة إلى شيء آخر”.

وتحدث ماندريا عن كأس أمم إفريقيا التي ستنطلق هذا السبت بكوت ديفوار، وقال: “هناك رغبة فعلا في تحقيق كأس أمم إفريقيا من جديد، لدينا منتخب محترم ولاعبين جيدين للغاية، ومن المفروض بالنسبة لنا ولجماهيرنا وبلدنا أن نحاول الذهاب إلى أبعد حد ممكن، كي يكونوا فخورين بنا”.