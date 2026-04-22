ماندريا لن يُشارك في المونديال

لن يُشارك حارس المرمى أنطوني ماندريا مع المنتخب الوطني الجزائري في كأس العالم 2026، بعد إجرائه عملية جراحية على مستوى الكتف.

وأكد التقني الفرنسي غائيل كليشي مدرب الفريق المحلي كون هذا الأمر، في مؤتمر صحفي نشّطه صباح الأربعاء.

وكان ماندريا قد تعرّض للإصابة في تدريبات فريقه كون، بِتاريخ الـ 13 من أفريل الحالي.

وهكذا التحق ماندريا بِزميله على مستوى “الخضر” ملفين ماستيل، الذي أجرى بِدوره عملية جراحية لكن في بطنه (الفتق).

يبقى الآن معرفة كيف سيتعامل الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش مع منصب حراسة المرمى قبل شهر ونصف الشهر من المونديال، وقراره بِخصوص بديلَي ماندريا وماستيل.