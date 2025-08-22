ماندريا يتلقى ثالث هدف في الدرجة الثالثة!

تلقّت شباك حارس المنتخب الوطني أنطوني ماندريا مساء الجمعة، ثالث هدف رغم أنه يلعب في بطولة من الدرجة الثالثة.

وخسر نادي كون بِثُنائية نظيفة أمام الزائر فريق فيرساي، في مباراة لِحساب الجولة الثالثة من عمر بطولة فرنسا للقسم الثالث.

وخاض الحارس ماندريا كامل أطوار هذه المواجهة، مثلما كان الشأن في مقابلتَي الجولتَين الماضيتَين.

وسُجّلت ضد الحارس أنطوني ماندريا ثلاثة أهداف لِحدّ الآن.

ويتصدّر فريق فيرساي لائحة الترتيب بِرصيد 9 نقاط، ويجمع نادي كون 4 نقاط في المركز الثامن. عِلما أنه بعد تنظيم 34 جولة، تصعد الفرق الثلاثة الأولى إلى القسم الثاني (صاحب المركز الثالث يلعب مواجهتَي السد مع صاحب الرتبة الـ 16 للقسم الثاني).

وما زال أنطوني ماندريا (28 سنة) يرتبط مع فريق كون بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2027. علما أن أسهم النادي يملكها قائد منتخب فرنسا كيليان مبابي.

يبقى التساؤل قائما بِشأن موقف الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش من الحارس ماندريا، قبيل مواجهتَي بوتسوانا وغينيا كوناكري في الـ 4 والـ 8 من سبتمبر المقبل، بِرسم الجولتَين السابعة والثامنة من تصفيات كأس العالم 2026. لأن التقني السويسري كثيرا ما تحجّج في ظروف مماثلة، بِأنه يرمي طوق النجاة لِبعض اللاعبين، ويُدعّمهم معنويا. في تبريره لِقرار استدعائهم إلى صفوف “الخضر”.