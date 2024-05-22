ماندريا يحلم بفريق كبير وبيتكوفيتش يبحث له عن منافس

فريقه احتل المركز السادس وشباكه تلقت 42 هدفا

إذا كانت كل مناصب اللعب، غير محسومة، في المباراتين القادمتين للخضر، ضمن تصفيات المونديال أمام غينيا وأوغندا، فإن منصب حارس المرمى، يبدو محسوما لحارس نادي كون الجزائري ماندريا، في غياب منافسين للحارس، الذي يبدو أنه ملّ من الأقسام الدنيا في فرنسا، وصار يرى نفسه في فريق كبير كما قال مؤخرا عقب آخر مباراة للنادي على أرضه حيث فاز بثلاثية نظيفة، وكان فيها رجل المباراة، وقفز بذلك نادي كون إلى المركز الثالث، عقب آخر مباراة من دوري الدرجة الثانية المحترفة في فرنسا.

سيطر على الدرجة الثانية الفرنسية هذا الموسم الرائد فريق أوكسير، ولحقه أونجي الثاني إلى الدرجة الأول، بينما يلعب الثلاثي سانت تيتيان ورودز وراسينغ باريس مباريات فاصلة، لأجل الصعود، وبقي سادس الترتيب خائبا، وهو ما جعل ماندريا يثور على وضعه ويعرب عن حلمه في التنقل إلى فريق آخر وحتى دوري آخر، لأن نادي كون ليس فريقا كبيرا في فرنسا، ومهما أحدث هذا الفريق من مفاجئات فإنها لن تزيد عن انتزاع بطاقة الصعود إلى الدرجة الأولى الفرنسية وفقط.

انتقال الحارس الأسطوري بالنسبة للمنتخب الجزائري رايس وهاب مبولحي إلى ما يشبه الاعتزال، هو ابتعاد مؤكد من الحارس عن عرين الخضر، وهو الذي بلغ في الـ 25 أفريل من السنة الحالية سن الثامنة والثلاثين، ولم يعد يلعب حتى مع شباب بلوزداد، وهو سن متقدم بالنسبة لحارس لا يوجد في تاريخ الجزائر من صمد في منصب الحراسة مثله، فلعب مع جيل صايفي وزياني وبوقرة، إلى جيل عمورة وبوعناني وشعيبي، فلعب إلى جانبه من كان مشجعا للخضر ومن كان يريد في صباه أن يلتقط صورة مع الحارس الذي أبدع مع الخضر في مونديال جنوب إفريقيا 2010 عندما عوض فوزي شاوشي، والبرازيل 2014 عندما ساهم في بلوغ الدور ثمن النهائي، وخاصة في كأس أمم إفريقيا 2019 عندما كانت له يد طويلة في تتويج المنتخب الجزائري باللقب في مصر، حيث لم يتلق طوال الدورة في سبع مباريات وكانت إحداهما بأشواط إضافية، سوى هدفين، أحدهما من ضربة جزاء، لأجل ذلك بدا تعويض الحارس صعبا جدا، بعد أن سكن الحارس مبولحي في أذهان الأنصار، وهو ثقل لن يشعر به أي أحد كما سيفعل ماندريا البالغ من العمر 28 سنة.

في غياب رامي بن سبعيني، واحتمال غياب عيسى ماندي، سيعمل الحارس ماندريا على قيادة المدافعين، ومنع التسجيل في مرماه في المباراتين القادمتين، حتى يثبت مكانته في رحلة التأهل إلى المونديال القادم، لأن المدرب بيتكوفيتش لن يرضى سوى منافسا للحارس ماندريا، وفي أقرب وقت لأن تكرار الظاهرة مبولحي مع الخضر صعب جدا، إن لم نقل مستحيل.