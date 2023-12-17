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رياضة

ماندريا يقدم مباراة كبيرة ويواصل تألقه مع “كان”

عمر سلامي
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ماندريا يقدم مباراة كبيرة ويواصل تألقه مع “كان”
ح.م
أنتوني ماندريا

يواصل حارس المنتخب الوطني أنتوني ماندريا تألقه مع ناديه “كان” من الدرجة الثانية الفرنسية، حيث قدم أمسية السبت مباراة كبيرة أمام نادي دانكيرك.

وتمكن ماندريا بفضل تدخلاته الموفقة من الحفاظ على تفوق فريقه، خلال المباراة التي انتهت بهدف دون رد.

ولمس ماندريا الكرة 35 مرة خلال اللقاء، وكانت نسبة تمريراته الصحيحة 71%، وقام بأربعة تصديا، ثلاثة منها داخل منطقة الجزاء.

كما كانت نسبة نجاح خروج ماندريا من المرمى 100 بالمئة، ونجح في 6 كرات طويلة من أصل 12، وفاز في كل الصراعات الهوائية، لينال أحسن تنقيط في المباراة وهو 8.2 .

للإشارة فإن الحارس ماندريا، تواجد منذ أسبوع في التشكيلة المثالية لدوري الدرجة الثانية الفرنسية.

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