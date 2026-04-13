ماندريا يُصاب وقد يغيب عن المونديال

ماندريا يُصاب وقد يغيب عن المونديال

تعرّض حارس المرمى الدولي الجزائري أنطوني ماندريا، الإثنين، لِضربة موجعة، قبل شهرَين من انطلاق كأس العالم.

ونُقل الحارس أنطوني ماندريا إلى المستشفى، بعد تعرّضه لِإصابة أثناء إجرائه التدريبات في صفوفه ناديه كون الفرنسي.

وتتمثّل إصابة حامي عرين “الخضر” في خلع على مستوى الكتف.

وفي الطب الرياضي، يحتاج اللاعب المصاب بِخلع في الكتف إلى علاج وابتعاد عن الميادين لِمدّة لا تقلّ عن 6 أسابيع.

ولم تُصدر إدارة نادي كون الفرنسي بعد بيانا بِشأن الوضعية الصحية للحارس ماندريا، الذي خاض هذا الموسم 25 مباراة في بطولة القسم الثالث. وحضر فعاليات تربّص المنتخب الوطني بِإيطاليا في أواخر مارس الماضي.

مقالات ذات صلة
“الحوّاتة” يُصارعون الرّياح والأمواج.. والقارب على وشك الغرق

“الحوّاتة” يُصارعون الرّياح والأمواج.. والقارب على وشك الغرق

الذكاء الاصطناعي يتوقع وصول “الخضر” إلى ثمن نهائي كأس العالم

الذكاء الاصطناعي يتوقع وصول “الخضر” إلى ثمن نهائي كأس العالم

بِالفيديو: الحكم يرفض هدفَين لِاتحاد العاصمة مجاملة لِمُمثّل بلاد مراكش

بِالفيديو: الحكم يرفض هدفَين لِاتحاد العاصمة مجاملة لِمُمثّل بلاد مراكش

مدرب اتحاد العاصمة يعلّق بعد التعادل مع أولمبيك آسفي

مدرب اتحاد العاصمة يعلّق بعد التعادل مع أولمبيك آسفي

كيليا نمور تخطف إعجاب الجمهور المصري

كيليا نمور تخطف إعجاب الجمهور المصري

مدرب جزائري في البطولة المصرية

مدرب جزائري في البطولة المصرية

