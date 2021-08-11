ماندي أمام فرصة تحقيق إنجاز كبير مع “الغواصات”

سيكون الموعد سهرة الأربعاء بداية من الساعة الثامنة بالتوقيت الجزائري، مع نهائي كأس السوبر الأوروبي، الذي يجمع بين تشيلسي الإنجليزي وفياريال الإسباني.

المواجهة التي ستلعب بمدينة بيلفاست بإيرلندا الشمالية، سيكون خلالها، الدولي الجزائري عيسى ماندي، أمام فرصة ذهبية للتتويج مع بلقب أوروبي، وتحقيق أفضل بداية له في مشواره مع ناديه الجديد فياريال.

ولن تكون مهمة رفقاء ماندي سهلة أمام نادي تشيلسي الحائز على دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، حساب مانشستر سيتي، والذي يملك مدربا اسمه توماس توخيل.

ويأمل الدولي الجزائري ماندي، في إحراز أولى الألقاب مع فريقه الجديد، وهو الذي أكد في أول ندوة صحفية تلت التحاقه بـ “الغواصات”، أن لقب السوبر الأوروبي يعد أول أهدافه مع الفريق.

وخاض ماندي مع فياريال، عددا من اللقاءات الودية تحضيرا للسوبر الأوروبي والليغا الإسبانية، حيث ظهر بمردود في المستوى وأظهر انسجاما مع اللاعبين الذين يشكلون خط الدفاع.