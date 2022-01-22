ماندي أوّل جزائريي “كان” الكاميرون يحضر وقائع البطولة المحلّية

حضر اللاعب الدولي الجزائري عيسى ماندي مساء السبت، وقائع مباراة فريقه فياريال والزائر نادي مايوركا الإسبانيَين.

ولُعبت هذه المباراة بِرسم الجولة الـ 22 من عمر البطولة الإسبانية، وانتهت لِمصلحة فريق فياريال بِثلاثية نظيفة.

ولم يترك التقني أوناي إيمري مدرب فريق فياريال لاعبه ماندي يرتاح، رغم أن الدولي الجزائري عاد إلى إسبانيا الجمعة فقط. لكن مع ذلك، فضّل إيمري عدم الزجّ بِماندي في مواجهة مايوركا، لِيُتابعها من دكّة البدلاء.

وشارك عيسى ماندي أساسيا مساء الخميس، في مباراة المنتخب الوطني الجزائري وفريق كوت ديفوار، وخاض كامل أطوارها، بِرسم الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لِنهائيات كأس أمم إفريقيا بِالكاميرون. ثم شدّ الرّحال جوّا في السّهرة بِاتّجاه فرنسا، قبل السفر مرّة أخرى إلى إسبانيا. ووفقا لِهذه المعطيات، يُستبعد أن يكون بِحوزة مدافع الخضر عنصر الطراوة البدنية، والارتياح النفسي.

وبات عيسى ماندي أوّل لاعب دولي جزائري يُشارك في “كان” الكاميرون 2022، يحضر وقائع مباراة رسمية على مستوى الأندية، ولو احتياطيا.

ويجمع فريق فياريال بعد هذا الفوز الكبير 32 نقطة في المركز الـ 6، ويشغل نادي مايوركا الرّتبة الـ 17 بِرصيد 20 نقطة.