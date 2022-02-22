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رياضة

ماندي احتياطي وفريقه يتعثّر في رابطة الأبطال

علي بهلولي
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ماندي احتياطي وفريقه يتعثّر في رابطة الأبطال

تعادل فريق فياريال الإسباني سهرة الثلاثاء بِنتيجة هدف لِمثله، مع الضيف نادي جوفانتوس الإيطالي.

ولُعبت هذه المباراة بِإسبانيا، لِحساب الدور ثمن النهائي ذهاب من عمر منافسة رابطة أبطال أوروبا.

وتابع المدافع الدولي الجزائري عيسى ماندي أطوار مواجهة نادي جوفانتوس الإيطالي، من دكّة بدلاء فريقه فياريال الإسباني.

وتُجرى مباراة العودة بِإيطاليا، مساء الـ 16 من مارس المقبل.

واكتفى عيسى ماندي بِالمشاركة في مقابلتَين فقط في رابطة أبطال أوروبا للموسم الحالي، وفي كلتا الحالتَين دخل إلى أرضية الميدان بديلا. من أصل 7 مواجهات خاضها فريقه فياريال الإسباني.

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