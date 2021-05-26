بعد تتويج فياريال.. سابقة لـ “ماندي”

فريقه الجديد

يخوض اللاعب الدولي الجزائري عيسى ماندي منافسة رابطة أبطال أوروبا في الموسم المقبل، ولِأوّل مرّة في مشواره الكروي الاحترافي.

وستكون مشاركة الدولي الجزائري مع فريقه الإسباني الجديد فياريال، انطلاقا من دور المجموعات لِهذه المنافسة الأوروبية الكبيرة.

جاء ذلك بعد إحراز فريق فياريال الإسباني سهرة الأربعاء، لقب الدوري الأوروبي. عِلما أن لوائح المنافسة تسمح للنادي الفائز في المباراة النهائية (المسابقة الثانية)، بِالمشاركة في رابطة أبطال أوروبا (المسابقة الأولى) للموسم الموالي، انطلاقا من دور المجموعات.

وينتقل المدافع عيسى ماندي إلى صفوف نادي فياريال، في الفاتح من جويلية المقبل، بِعقد يدوم أربعة مواسم. قادما من نادي بيتيس إشبيلية الإسباني.

وسبق لِماندي (29 سنة) خوض منافسة الدوري الأوروبي مع بيتيس إشبيلية الإسباني، في طبعة 2018-2019. لكن لم ينل شرف المشاركة في رابطة أبطال أوروبا.

وقبل تتويجه بِلقب الدوري الأوروبي، تموقع فريق فياريال في المركز السابع ضمن لائحة ترتيب البطولة الإسبانية، التي أسدل ستارها مساء الاحد الماضي.

وكان هذا الترتيب يسمح لِنادي “الغوّاصة الصفراء” بِخوض الدوري الأوروبي، نسخة 2021-2022. ولكن إحراز لقب هذه المنافسة سمح له بِالمشاركة في المسابقة الأغلى، المرادفة لِرابطة أبطال أوروبا في طبعتها المقبلة.

ونعود إلى نهائي الدوري الأوروبي 2020-2021، فقد جمع بين فريق فياريال ونادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بِمدينة غدانسك البولونية. تحت إدارة تحكيم فرنسي.

وانتهت المباراة بِنتيجة التعادل (1-1) في وقتَيها الأصلي والإضافي، قبل أن يفوز فريق فياريال بِواقع ركلات الترجيح (11-10)، ويفتكّ لقب الدوري الأوروبي.

وبات مُمثّل الكرة الإسبانية – الذي تأسّس عام 1923 – وقد زيّن رفوف خزانته بِأوّل تتويج، سواء على المستوى المحلي أو الدولي. بينما فشل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في تكرار سيناريو 2017، لمّا أحرز لقب الدوري الأوروبي.

وعلى مستوى المدربين، أضاف التقني الإسباني أوناي إيمري (49 سنة) المسؤول الفني الأوّل في فريق فياريال، لقب الدوري الأوروبي الرّابع إلى رصيده، بعد تتويجه بِالكأس ذاتها مع النادي المحلي إشبيلية أعوام 2014 و2015 و2016، وبلوغه نهائي عام 2019 مع نادي أرسنال الإنجليزي. وهو أمر غير مسبوق.