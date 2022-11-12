-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

ماندي في نزهة على متن “الغوّاصة الصّفراء”

علي بهلولي
  • 84
  • 0
ماندي في نزهة على متن “الغوّاصة الصّفراء”

ساهم اللاعب الدولي الجزائري عيسى ماندي سهرة السبت في تأهّل فريقه فياريال، للدور الـ 32 من عمر منافسة كأس إسبانيا.

وفاز فريق فياريال بِنتيجة ثقيلة (9-0) على نادي سانتا أماليا من الدرجة السادسة، في مباراة لُعبت لِحساب الدور الـ 64 من عمر منافسة كأس إسبانيا، كانت أشبه بـ “نزهة” لِماندي وزملائه على متن “الغوّاصة الصّفراء” (لقب نادي فياريال)!

وخاض المدافع ماندي كامل أطوار هذه المباراة، وساهم بِتمريرة حاسمة في صنع الهدف الثامن لِفريقه فياريال عند الدقيقة الـ 80. وهي الأولى له في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية هذا الموسم.

وسيتوقّف ماندي عن خوض المنافسات الرّسمية على مستوى الأندية، حتى الـ 31 من ديسمبر المقبل. بِسبب “تجمّد” بطولة وكأس إسبانيا لِفترة تتجاوز شهرا ونصف الشهر، نتيجة مشاركة منتخب “الثيران” في منافسة كأس العالم، التي تنطلق بِقطر في الـ 20 من نوفمبر الحالي، وتستمرّ إلى غاية الـ 18 من ديسمبر المقبل.

لكن على مستوى المنتخبات، يخوض عيسى ماندي مقابلتَين ودّيتَين مع “الخضر”، ضد مالي والسويد في الـ 16 والـ 19 من نوفمبر الحالي.

مقالات ذات صلة
ثقافة “المُؤتمرات الصّحفية”

ثقافة “المُؤتمرات الصّحفية”

“قرية مؤقتة” لاستقبال مشجّعي مونديال قطر

“قرية مؤقتة” لاستقبال مشجّعي مونديال قطر

سبقاق: أقلام مأجورة تقود حملات ضد مونديال قطر

سبقاق: أقلام مأجورة تقود حملات ضد مونديال قطر

الجزائر تنال شرف أمرَين غير مسبوقَين في تاريخ الكرة الإفريقية

الجزائر تنال شرف أمرَين غير مسبوقَين في تاريخ الكرة الإفريقية

مدرب السنيغال يُوضّح الأمور بِخصوص إصابة “ماني”

مدرب السنيغال يُوضّح الأمور بِخصوص إصابة “ماني”

غوارديولا: محرز عاد بقوة وقيمته الفنية لا نقاش فيها

غوارديولا: محرز عاد بقوة وقيمته الفنية لا نقاش فيها

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد