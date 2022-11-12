ماندي في نزهة على متن “الغوّاصة الصّفراء”

ساهم اللاعب الدولي الجزائري عيسى ماندي سهرة السبت في تأهّل فريقه فياريال، للدور الـ 32 من عمر منافسة كأس إسبانيا.

وفاز فريق فياريال بِنتيجة ثقيلة (9-0) على نادي سانتا أماليا من الدرجة السادسة، في مباراة لُعبت لِحساب الدور الـ 64 من عمر منافسة كأس إسبانيا، كانت أشبه بـ “نزهة” لِماندي وزملائه على متن “الغوّاصة الصّفراء” (لقب نادي فياريال)!

وخاض المدافع ماندي كامل أطوار هذه المباراة، وساهم بِتمريرة حاسمة في صنع الهدف الثامن لِفريقه فياريال عند الدقيقة الـ 80. وهي الأولى له في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية هذا الموسم.

وسيتوقّف ماندي عن خوض المنافسات الرّسمية على مستوى الأندية، حتى الـ 31 من ديسمبر المقبل. بِسبب “تجمّد” بطولة وكأس إسبانيا لِفترة تتجاوز شهرا ونصف الشهر، نتيجة مشاركة منتخب “الثيران” في منافسة كأس العالم، التي تنطلق بِقطر في الـ 20 من نوفمبر الحالي، وتستمرّ إلى غاية الـ 18 من ديسمبر المقبل.

لكن على مستوى المنتخبات، يخوض عيسى ماندي مقابلتَين ودّيتَين مع “الخضر”، ضد مالي والسويد في الـ 16 والـ 19 من نوفمبر الحالي.