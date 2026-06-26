ماندي… لمعادلة إنجاز ماجر في المونديال

حليش يتصدر قائمة اللاعبين الأكثر ظهوراً بسبع مباريات

يقترب المدافع الجزائري عيسى ماندي من كتابة فصل جديد في تاريخ «محاربي الصحراء» ببطولة كأس العالم، عندما يقود منتخب بلاده في المواجهة الحاسمة أمام النمسا، الأحد، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة العاشرة.

ويتطلع ماندي إلى معادلة رقم الأسطورة رابح ماجر، ليصبح ثاني أكثر اللاعبين الجزائريين مشاركة في مباريات كأس العالم.

وخاض مدافع ليل الفرنسي خمس مباريات في النهائيات العالمية حتى الآن، بواقع ثلاث مباريات في نسخة 2014 ومباراتين في النسخة الحالية، ما يعني أن مشاركته أمام النمسا سترفع رصيده إلى ست مباريات، معادلاً إنجاز ماجر الذي سجل حضوره في ست مباريات خلال نسختي 1982 و1986.

ويتصدر المدافع المعتزل رفيق حليش قائمة اللاعبين الجزائريين الأكثر ظهوراً في كأس العالم برصيد سبع مباريات، خاضها خلال نسختي 2010 و2014.

ومنذ ظهوره الأول بقميص المنتخب الجزائري عام 2014 في مباراة ودية أمام سلوفينيا استعداداً لكأس العالم، فرض ماندي نفسه كأحد الركائز الأساسية في صفوف «الخضر».

وخاض صاحب الـ34 عاماً 120 مباراة دولية، ساهم خلالها في 12 هدفاً بين التسجيل والصناعة، حيث أحرز 8 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.

وسجل ماندي أهدافه في شباك إثيوبيا وبوتسوانا والنيجر وأوغندا وبوليفيا (هدفين) وليبيريا وموزمبيق، فيما صنع أهدافاً أمام تنزانيا (مرتين) وكوت ديفوار والأردن.

وبات ماندي على بعد خطوة واحدة من معادلة أحد أبرز الأرقام في تاريخ الكرة الجزائرية، في وقت يأمل فيه قيادة منتخب بلاده إلى الدور المقبل من المونديال.