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رياضة
وصف بـ" عدو المهاجمين" والمحارب

ماندي محل إشادة من الصفحة الرسمية لـ”الليغا الإسبانية”

الشروق الرياضي
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ماندي محل إشادة من الصفحة الرسمية لـ”الليغا الإسبانية”

نشرت الصفحة الرسمية لـ” الليغا الإسبانية”، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقطع فيديو خاص بلقطات للدولي الجزائري عيسى ماندي من مباريات الموسم الماضي في “الليغا” الإسبانية.

ويظهر “الفيديو” أهداف المدافع الجزائري مع فريقه السابق ريال بيتيس، وتدخلاته الموفقة ضد المهاجمين.

وأرفقت صفحة “الليغا”، مقطع الفيديو، بعبارات تشيد بمدافع “الخضر”، حيث كتبت ” من أفضل المدافعين في الموسم الماضي”، قبل أن تضيف محارب عدو المهاجمين الشرس”، قبل أن تختتم بعبارة ” محبوب الخضر عيسى ماندي“.

وقدم الدولي الجزائري، أداء في المستوى مع فريقه السابق ريال بيتيس، خلال الموسم المنقضي، قبل أن يوّقع هذه الصائفة في فياريال عقدا مدته 4 سنوات.

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