ماندي و”الغوّاصة الصّفراء” في نصف النهائي الأوروبي

تأهّل اللاعب الدولي الجزائري عيسى ماندي وفريقه فياريال الإسباني سهرة الثلاثاء، للدور نصف النهائي من عمر منافسة رابطة أبطال أوروبا.

وتعادل فريق فياريال الإسباني بِنتيجة (1-1) مع المضيف نادي بايرن ميونيخ الألماني، لِحساب إياب ربع نهائي رابطة أبطال أوروبا.

وكان فريق “الغوّاصة الصّفراء” قد فاز بِميدانه ذهابا (1-0)، وهي الحصيلة النهائية التي منحته تأشيرة التأهّل للمربّع الذهبي.

وتابع المدافع عيسى ماندي لقاء العودة أمام البايرن، من دكّة بدلاء فريقه فياريال الإسباني.

وفي نصف النهائي الأوروبي، يلعب عيسى ماندي وفريقه فياريال الإسباني، مع المتأهّل من مقابلتَي ليفربول الإنجليزي وبنفيكا البرتغالي.

وكان ليفربول قد فاز على بنفيكا في مواجهة الذهاب (1-3)، ويخوض لقاء الإياب بِميدانه سهرة هذا الأربعاء.

وبُرمج ذهاب نصف نهائي رابطة الأبطال في الـ 26 والـ 27 من أفريل الحالي، ويُجرى شطر الإياب في الـ 3 والـ 4 من ماي المقبل.

ويستفيد مُمثّل الكرة الإسبانية من خوض مواجهة العودة داخل القواعد.