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رياضة

ماندي والكيان الصهيوني

علي بهلولي
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ماندي والكيان الصهيوني

يصطدم اللاعب الدولي الجزائري عيسى ماندي هذه الصائفة، بِعائق خوض مباراة في الكيان الصهيوني.
ومعلوم أن المدافع ماندي انضمّ إلى فريق فياريال الإسباني لِمدّة أربع مواسم، في انتظار توقيع العقد في الأيّام القليلة المقبلة.
ويُواجه فريق فياريال نادي برشلونة الإسباني بِالكيان الصهيوني، أواخر جويلية أو مطلع أوت المقبلَين، ضمن إطار استعداداتهما للموسم الجديد. كما ذكرته صحيفة “آس” الإسبانية، الجمعة.
يبقى الآن التساؤل بِشأن ما سيفعله عيسى ماندي قبل هذه المباراة “المُفخّخة”.
وبِالمقابل، سيخوض عيسى ماندي مع فريقه الجديد فياريال مباراة الكأس الأوروبية الممتازة، أمام نادي تشيلسي الإنجليزي، بِمدينة بيلفاست عاصمة إيرلندا الشمالية، في الـ 11 من أوت المقبل.
وكان فريق فياريال قد أحرز لقب الدوري الأوروبي نسخة 2020-2021، ونال نادي تشيلسي كأس رابطة الأبطال للطبعة ذاتها.

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