ماندي وحاج موسى وبوداوي يتوهجون في أوروبا

على أمل أن يحافظوا على مستوياتهم إلى غاية أمم إفريقيا

دخل لاعبو المنتخب الوطني مرحلة الجدّ، حيث لا ينفع الندم إن تراجع مستوى هذا اللاعب أو ذاك، أو وجد نفسه على مقاعد الاحتياط مع ناديه، فلم يعد يفصلنا عن منافسة كأس أمم إفريقيا في بلاد مراكش نهاية السنة الحالية، سوى بضعة أسابيع حيث يكون أي لاعب أو لا يكون.

ولا يوجد ميزان، لوزن أي لاعب سوى ناديه ومستواه في المنافسات الأوربية، خاصة أن غالبية لاعبي الخضر باستثناء محرز وبونجاح وعوار وعمورة وحراس المرمى، غير معنيين بالمنافسات الأوروبية وخاصة رابطة الأبطال وأوربا ليغ.

هناك مجموعة من اللاعبين يقدمون حاليا مستويات في منتهى الروعة، ومنهم مدافع نادي ليل عيسى ماندي الذي استرجع كامل استعداداته ولياقته الفنية والبدنية، حيث لعب في المباراة الأخيرة لناديه خارج الديار تسعين دقيقة ونال تنقيط بلغ 7.7 فجاء في المركز الثالث في المباراة وفاز ناديه المتقدم في ترتيب الدوري الفرنسي، والواقع أن ماندي يقدم في الفترة الأخيرة مستويات عالية وفي مباراة أوغندا كان الأحسن فوق الميدان.

وما يطمئن أن ليل يتألق في أوربا ليغ وسيلعب يوم الخميس على أرضه أمام ممثل اليونان، وسيكون ماندي في التشكيل الأساسي، ما يمكنه من الجاهزية لكأس أمم إفريقيا.

اللاعب الثاني الذي استرجع شهية اللعب والتألق والتسجيل هو أنيس حاج موسى المساهم في اللقاء الأخير، في فوز فريقه فاينورد بسباعية خارج الديار أمام حامل الفانوس الأحمر للدور الهولندي.

أنيس حاج موسى لعب مباراة جيدة وسجل فيها هدفين وقدم تمريرة حاسمة، ولو استغل رفقاءه الفرص التي صنعها لهم لكانت غلته أكبر، ويمكن من الآن التعويل على حاج موسى كخليفة أول لرياض محرز خاصة في الدور الأول من أمم إفريقيا، حيث يمكن لبيتكوفيتش إخفاء سلاح رياض إلى الدور الثاني، حاج موسى أيضا سيلعب يوم الخميس باستضافة رفقاء أحمد توبة بناتينايكوس اليوناني في أوربا ليغ، وهو ما يضعه بدقائق إضافية في جو المنافسة من دون توقف. حاج موسى كان ثاني لاعب في التنقيط في المباراة بـ 9.5 بينما نال الياباني مسجل الثلاثية تنقيط 10، ليؤكد حاج موسى أنه منافس شرس لرياض محرز.

بوداوي يقدم بدوره مستوى خيالي مع نيس، وكانت لمسته واضحة في مواجهة ليون ثالث الترتيب الفرنسي، فنال تنقيط 8.1 وهو ثاني أعلى تنقيط في المباراة، كما أن فورمة بوداوي مرشحة للتوهج أكثر حيث سيسافر يوم الخميس إلى إسبانيا لمواجهة سيلتا فيغو في أوربا ليغ.

يتنوع هذا الثلاثي في أدائه بين الدفاع والوسط والهجوم، وإذا غادرتهم الإصابة، فسيكون التعويل عليهم برفقة زملائهم خاصة الناشطين في الدوريات الأوروبية، حيث في مجملهم يلعبون المنافسة القارية في صورة رباعي ألمانيا مازة وبن سبعيني وبوعناني وشايبي، ونجم مانشستر سيتي آيت نوري.