ماندي وغويري لن يُواجها مُنافسا صهيونيا في فلسطين المُحتلّة

لن يُسافر اللاعبان الدوليان الجزائريان عيسى ماندي مع ناديه فياريال الإسباني، وأمين غويري مع فريقه ران الفرنسي، إلى فلسطين المُحتلّة لِمواجهة نادٍ صهيوني.

ويتبارى فريق مكابي حيفا الصّهيوني مع الزائر فياريال الإسباني، ثم داخل القواعد مُجدّدا مع فريق ران الفرنسي، في الـ 9 والـ 30 من نوفمبر المقبل، لِحساب الجولتَين الرّابعة والخامسة من دور المجموعات لِمنافسة الدوري الأوروبي، على التوالي.

وطلب الاتحاد الأوروبي لِكرة القدم من فريق مكابي حيفا الصّهيوني، بِالبحث عن ملعب في بلد مُحايد، لِتنظيم مقابلتَيه داخل القواعد في منافسة الدوري الأوروبي. وذلك لِدواعٍ أمنية بحتة.