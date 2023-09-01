-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

ماندي وغويري يُواجهان ناديا صهيونيا في الدوري الأوروبي

علي بهلولي
  • 22
  • 0
ماندي وغويري يُواجهان ناديا صهيونيا في الدوري الأوروبي

يُواجه اللاعب الدولي الجزائري عيسى ماندي ومواطنه أمين غويري منافسا صهيونيا، في مرحلة المجموعات لِمسابقة الدوري الأوروبي.

جاء ذلك بعد أن سحب الاتحاد الأوروبي لِكرة القدم القرعة، الجمعة، بِموناكو.

وتشكّل الفوج السادس من فريق فياريال الإسباني ومدافعه ماندي، رفقة نادي ران الفرنسي ومهاجمه أمين غويري، وفريقَي باناتينايكوس اليوناني ومكابي حيفا الصّهيوني.

وفي المجموعة الأولى، يلعب المهاجم سعيد بن رحمة وفريقه وست هام الإنجليزي، أمام أندية فرايبورغ الألماني وأولمبياكوس اليوناني وتي آس سي الصّربي.

وفي الفوج الخامس، يُواجه لاعب الخط الأمامي محمد الأمين عمورة وفريقه الجديد سان جيلواز البلجيكي، أندية ليفربول الإنجليزي وتولوز الفرنسي ولاسك النّمساوي.

وفي المجموعة السابعة، يلعب متوسط الميدان حسام عوّار وفريقه روما الإيطالي، ضدّ أندية سلافيا براغ التشيكي وتيراسبول المولدافي وسيرفات جنيف السويسري. مع الإشارة إلى أن الفريق الأخير يضمّ في صفوفه مهاجما جزائريا شابا ومغتربا، والأمر يتعلّق بِحسين تواتي، الذي سبق له عام 2020 استلام دعوة المنتخب الوطني أواسط.

وفي الفوج الثامن والأخير، يتبارى صانع الألعاب الجزائري ياسين بن زية وفريقه غرّة باغ من أذربيجان، أمام أندية بايرن ليفركوزن الألماني ومولده النرويجي وهاكن السويدي.

وتُقام الجولات الستّ ما بين الـ 21 من سبتمبر الحالي والـ 14 من ديسمبر المقبل.

ويتأهّل رائد ووصيف كلّ فوج للدور ثمن النّهائي، ويتحوّل صاحب المركز الثالث إلى مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي، بينما يُودّع مُتذيّلُ الترتيبِ السّباقَ.

مقالات ذات صلة
الاتحاد يستقبل رسميا بملعب 05 جويلية الأولمبي

الاتحاد يستقبل رسميا بملعب 05 جويلية الأولمبي

“لا خلاف بيني وبين بلماضي.. والقدر وراء اختياري للخضر”

“لا خلاف بيني وبين بلماضي.. والقدر وراء اختياري للخضر”

بِالفيديو: محرز يُبدع تسجيلا وتمريرا

بِالفيديو: محرز يُبدع تسجيلا وتمريرا

سيمون موسوفا أغلى لاعب في البطولة بعد يوسف بلايلي

سيمون موسوفا أغلى لاعب في البطولة بعد يوسف بلايلي

رسميا.. شعيبي في فرانكفورت

رسميا.. شعيبي في فرانكفورت

قيطون يلتحق بِأوكيجة

قيطون يلتحق بِأوكيجة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد