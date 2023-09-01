ماندي وغويري يُواجهان ناديا صهيونيا في الدوري الأوروبي

يُواجه اللاعب الدولي الجزائري عيسى ماندي ومواطنه أمين غويري منافسا صهيونيا، في مرحلة المجموعات لِمسابقة الدوري الأوروبي.

جاء ذلك بعد أن سحب الاتحاد الأوروبي لِكرة القدم القرعة، الجمعة، بِموناكو.

وتشكّل الفوج السادس من فريق فياريال الإسباني ومدافعه ماندي، رفقة نادي ران الفرنسي ومهاجمه أمين غويري، وفريقَي باناتينايكوس اليوناني ومكابي حيفا الصّهيوني.

وفي المجموعة الأولى، يلعب المهاجم سعيد بن رحمة وفريقه وست هام الإنجليزي، أمام أندية فرايبورغ الألماني وأولمبياكوس اليوناني وتي آس سي الصّربي.

وفي الفوج الخامس، يُواجه لاعب الخط الأمامي محمد الأمين عمورة وفريقه الجديد سان جيلواز البلجيكي، أندية ليفربول الإنجليزي وتولوز الفرنسي ولاسك النّمساوي.

وفي المجموعة السابعة، يلعب متوسط الميدان حسام عوّار وفريقه روما الإيطالي، ضدّ أندية سلافيا براغ التشيكي وتيراسبول المولدافي وسيرفات جنيف السويسري. مع الإشارة إلى أن الفريق الأخير يضمّ في صفوفه مهاجما جزائريا شابا ومغتربا، والأمر يتعلّق بِحسين تواتي، الذي سبق له عام 2020 استلام دعوة المنتخب الوطني أواسط.

وفي الفوج الثامن والأخير، يتبارى صانع الألعاب الجزائري ياسين بن زية وفريقه غرّة باغ من أذربيجان، أمام أندية بايرن ليفركوزن الألماني ومولده النرويجي وهاكن السويدي.

وتُقام الجولات الستّ ما بين الـ 21 من سبتمبر الحالي والـ 14 من ديسمبر المقبل.

ويتأهّل رائد ووصيف كلّ فوج للدور ثمن النّهائي، ويتحوّل صاحب المركز الثالث إلى مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي، بينما يُودّع مُتذيّلُ الترتيبِ السّباقَ.