-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

ماندي وفياريال لن يلعبا النهائي الأوروبي

علي بهلولي
  • 402
  • 0
ماندي وفياريال لن يلعبا النهائي الأوروبي

أُقصي فريق فياريال الإسباني سهرة الثلاثاء، من محطّة المرّبع الذّهبي لِمنافسة رابطة أبطال أوروبا.
وخسر فريق فياريال الإسباني بِنتيجة (2-3) أمام ضيفه نادي ليفربول الإنجليزي، بِرسم إياب نصف نهائي رابطة أبطال أوروبا.
وكان لقاء الذهاب بِإنجلترا قد انتهى لِمصلحة فريق ليفربول بِثنائية نظيفة، وهي الحصيلة النهائية التي أبعدت فريق “الغوّاصة الصّفراء” الإسباني عن النهائي الأوروبي.
وتابع المدافع الدولي الجزائري عيسى ماندي وقائع مواجهة العودة أمام نادي ليفربول الإنجليزي، من دكّة بدلاء فريقه فياريال الإسباني.
وطرد حكم الساحة الهولندي داني ماكيلي اللاعب الفرنسي إيتيان كابو مدافع فريق فياريال الإسباني، في الدقيقة الـ 85، لِجمعه بطاقتَين صفراوَين. وحينها كان الزوّار مُتقدّمين في النتيجة بـ (2-3).
ويتحمّل الحارس الأرجنتيني جيرونيمو رولي حامي عرين فريق فياريال الإسباني، مسؤولية هدفَين تقلتهما شباكه. بعد تورّطه في خطأَين.
وتُجرى المباراة الأخيرة لِإياب نصف النهائي سهرة هذا الأربعاء، بين فريق ريال مدريد الإسباني وضيفه نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.
وكان زملاء الجناح الجزائري رياض محرز قد فازوا بِميدانهم ذهابا، بِنتيجة (4-3).
وتحتضن العاصمة الفرنسية باريس المباراة النهائية لِرابطة أبطال أوروبا، سهرة الـ 28 من ماي الحالي.

مقالات ذات صلة
“بقاء بلماضي ضروري للخروج من النفق”

“بقاء بلماضي ضروري للخروج من النفق”

بالفيديو.. تمريرة حاسمة “خيالية” لبلايلي مع برست

بالفيديو.. تمريرة حاسمة “خيالية” لبلايلي مع برست

مدرب سبورتينغ يرد على أخبار وقوع شجار بينه وبين سليماني

مدرب سبورتينغ يرد على أخبار وقوع شجار بينه وبين سليماني

5 أعضاء غادروا المكتب الفيدرالي لـ “الفاف”

5 أعضاء غادروا المكتب الفيدرالي لـ “الفاف”

جديد سليماني

جديد سليماني

“الفيفا” لم تحسم بعد أمر ملف مباراة الجزائر والكاميرون

“الفيفا” لم تحسم بعد أمر ملف مباراة الجزائر والكاميرون

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد