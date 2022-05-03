ماندي وفياريال لن يلعبا النهائي الأوروبي

أُقصي فريق فياريال الإسباني سهرة الثلاثاء، من محطّة المرّبع الذّهبي لِمنافسة رابطة أبطال أوروبا.

وخسر فريق فياريال الإسباني بِنتيجة (2-3) أمام ضيفه نادي ليفربول الإنجليزي، بِرسم إياب نصف نهائي رابطة أبطال أوروبا.

وكان لقاء الذهاب بِإنجلترا قد انتهى لِمصلحة فريق ليفربول بِثنائية نظيفة، وهي الحصيلة النهائية التي أبعدت فريق “الغوّاصة الصّفراء” الإسباني عن النهائي الأوروبي.

وتابع المدافع الدولي الجزائري عيسى ماندي وقائع مواجهة العودة أمام نادي ليفربول الإنجليزي، من دكّة بدلاء فريقه فياريال الإسباني.

وطرد حكم الساحة الهولندي داني ماكيلي اللاعب الفرنسي إيتيان كابو مدافع فريق فياريال الإسباني، في الدقيقة الـ 85، لِجمعه بطاقتَين صفراوَين. وحينها كان الزوّار مُتقدّمين في النتيجة بـ (2-3).

ويتحمّل الحارس الأرجنتيني جيرونيمو رولي حامي عرين فريق فياريال الإسباني، مسؤولية هدفَين تقلتهما شباكه. بعد تورّطه في خطأَين.

وتُجرى المباراة الأخيرة لِإياب نصف النهائي سهرة هذا الأربعاء، بين فريق ريال مدريد الإسباني وضيفه نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

وكان زملاء الجناح الجزائري رياض محرز قد فازوا بِميدانهم ذهابا، بِنتيجة (4-3).

وتحتضن العاصمة الفرنسية باريس المباراة النهائية لِرابطة أبطال أوروبا، سهرة الـ 28 من ماي الحالي.