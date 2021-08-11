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رياضة

ماندي وفياريال يفشلان في إحراز الكأس الأوروبية الممتازة

علي بهلولي
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ماندي وفياريال يفشلان في إحراز الكأس الأوروبية الممتازة

فشل اللاعب الدولي الجزائري عيسى ماندي وفريقه فياريال الإسباني سهرة الأربعاء، في إحراز الكأس الأوروبية الممتازة.

وخسر فريق فياريال الإسباني أمام نادي تشيلسي الإنجليزي بِواقع ركلات الترجيح (5-6)، بعد انتهاء المباراة بِنتيجة التعادل (1-1) في الوقتَين الأصلي والإضافي.

ولُعبت هذه المباراة بِمدينة بلفاست عاصمة إيرلندا الشمالية، تحت إدارة تحكيم من روسيا.

ودخل المدافع عيسى ماندي إلى أرضية الميدان بديلا، عند انطلاق الشوط الأوّل الإضافي. وحينها كان فريقه فياريال الإسباني مُتعادلا في النتيجة بِهدف لِمثله.

وأهدر عيسى ماندي ركلة الجزاء الثانية لِفريقه فياريال الإسباني، مثلما هو الشأن لِزميله المدافع والقائد راؤول ألبيول، الذي أسدل ستار هذه السلسلة.

وبات عيسى ماندي أوّل لاعب جزائري يُشارك في مباراة الكأس الأوروبية الممتازة، وكان يُمكن لِمواطنه رابح ماجر أن يحضر وقائع نسخة 1987 مع فريق بورتو البرتغالي (أُقيمت بِصيغة الذهاب والإياب ضد أجاكس أمستردام الهولندي)، لكنه غاب عنها.

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