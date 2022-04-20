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رياضة

ماندي يبصم على ثالث مشاركة كأساسي على التوالي مع فياريـال

ل. ط
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ماندي يبصم على ثالث مشاركة كأساسي على التوالي مع فياريـال

سجل المدافع الجزائري، عيسى ماندي، مشاركته للمناسبة الثالثة على التوالي ضمن التشكيل الأساسي لفريقه فياريال، يوم أول أمس، برسم الأسبوع الـ33 من الدوري الإسباني. وساهم ماندي بشكل لافت في تحصين خط دفاع فياريال الذي لم يتلق أي هدف في هذه المباراة، التي انتهت بفوز الكناري على نادي فالنسيا بنتيجة هدفين دون مقابل.

وتعتبر هذه المباراة الرابعة عشرة لقلب دفاع الخضر، عيسى ماندي، مع تشكيلة المدرب الإسباني إيمري، منذ انضمامه إلى صفوف فياريال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد تجربة ناجحة في منطقة الأندلس مع نادي ريال بيتيس،كان فيها لاعبا مثاليا وقدوة حسنة بفضل الانضباط والأخلاق العالية التي يمتاز بها، وذلك بشهادة كل مدربيه السابقين.

بالمقابل، كانت مشاركات عيسى ماندي مع فياريال في مباريات رابطة أبطال أوروبا قليلة جدا، ولم يعتمد عليه كثيرا المدرب إيمري في هذه المسابقة، التي تأهل فيها نادي فياريال إلى المربع الذهبي، وسيلتقي بنادي ليفربول في نصف النهائي.

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