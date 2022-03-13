ماندي يتألق ويتجه لاستعادة ثقة مدربه إيمري

يتجه المدافع الدولي الجزائري عيسى ماندي تدريجيا لاستعادة ثقة مدرب ناديه فياريال، أوناي إيمري عقب تألقه في مباراة سيلتا فيغو..

ودخل عيسى ماندي بديلا في المرحلة الثانية من لقاء فياريال أمام سيتافيغو، وقدم مردودا في المستوى، كما أنقذ فريقه من هدف أهداف محققة، بفضل تمركزه الجيد في الخط الخلفي، كما مكنه من الحفاظ على التفوق بهدف لصفر، إلى غاية نهاية اللقاء.

ونال مدافع “الخضر”، بفضل آدائه الجيد، إشادة كبيرة من جماهير النادي، وكذا الصفحة الرسمية لنادي “الغواصات” التي لقبته بـ”سوبر ماندي”.

وكانت عودة الدولي الجزائري موفقة إلى حد بعيد أمام سيلتا فيغو، كما يتجه تدريجيا لاستعادة ثقة مدربه إيمري، الذي لا يعتمد عليه في أغلب اللقاءات، بسبب أخطاء أركبها اللاعب في اللقاءات الأولى التي شارك فيها بعد التحاقه بالنادي.