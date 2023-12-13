ماندي يتعافى من الإصابة ويعود للتدريبات

استأنف الدولي الجزائري عيسى ماندي تدريباته مع نادي فياريال الإسباني، بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها.

وغاب ماندي في الفترة الأخيرة عن تدريبات ومباريات فياريال، بسبب الإصابة التي تلقاها على مستوى الكاحل في مباراة الجزائر وموزمبيق.

وشارك ماندي في التدريبات التي أجراها ناديه أمسية الثلاثاء، مثلما تبينه الصور التي نشرها نادي فياريال عبر صفحته الرسمية على “فايسبوك”.

وتماثل الدولي الجزائري للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها، وبعد استئنافه التدريبات، من المنتظر أن يعود قريبا للمشاركة مع ناديه.

ويعد عيسى ماندي من العناصر التي يعوّل عليها الناخب الوطني جمال بلماضي، في كأس أمم إفريقيا، التي تقام في كوت ديفوار، مطلع العام المقبل.