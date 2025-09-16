ماندي يتلقى إشادة كبيرة من محيط فريق ليل

فيما أصوات في الجزائر تدفعه إلى الاعتزال

عكس ما واقع عندنا، حيث لا تقف آلة الانتقاد الذي خرج عن حدوده اتجاه المدافع عيسى ماندي الذي بلغ عمره مع الفريق الوطني 12 سنة، ويريده ماندي أن يتوج بمشاركة ثانية في كأس العالم، ويريد المنتقدون أن يتم إبعاده قبل الموعد القاري في بلاد مراكش، وأكثر من ذلك يحمّلونه العثرات الأخيرة في الأداء وليس في النتائج، خاصة مباراتي بوتسوانة وغينيا اللتين لعبتا في بداية شهر سبتمبر الحالي بالرغم من أن دفاع الخضر تلقى هدفا واحدا.

عكس ما يتعرض له عيسى ماندي هنا من بعض المتطفلين على اللعبة، يلقى عيسى ماندي الإشادة في الدوري الفرنسي من الجمهور الشوفيني لنادي ليل ومن الطاقم الفني للفريق والصحف المختصة على وجه الخصوص، حيث حصل ماندي في اللقاء الأخير داخل الديار على أعلى تنقيط، أمام ستراسبورغ، حيث أن فريق ليل أمضى تقريبا ساعة زمن وهو خاسر في عقر الديار بهدف نظيف قبل أن يقلب نبيل بن طالب وشقيق مبابي النتيجة لفريق ليل المنتشي بانتصار وضعه ضمن الأوائل.

ماندي لعب 90 دقيقة في المباراة وجاء إقحامه بعد مباراتين كانا فيهما على مقاعد الاحتياط، وساعد في لعبه كأساسي تواجد قلب دفاع نادي ليل خارج الخدمة بسبب إصابة، وتم إشراكه على وجهين من مدافع أيمن في الشوط الأول إلى مدافع وسط في الشوط الثاني، وفي كليها أدى دوره كما يجب وأكثر من ذلك ساهم في اللعب الهجومي ونجحت كل تمريراته بدقة وفعالية، وربح كل الصراعات الثنائية من دون استثناء، وبدا وكأنه القائد الحقيقي للفريق أو المدرب الثاني فوق الميدان، وواضح بأن المباراة التي قدمها ماندي ستشفع له المواصلة كأساسي على الأقل في المباريات القادمة بين الدوري الفرنسي وأوربا ليغ التي تعني فريق الشمال الفرنسي وطبعا مع المنتخب الوطني في شهر أكتوبر عندما يعود رامي بن سبعيني ويشارك إلى جانبه في المباراة السهلة التي يواجه فيها رفقاء ماندي منتخب الصومال، ويحسمون بفوزهم بطاقة التأهل نهائيا إلى كأس العالم.

يعتبر عيسى ماندي الذي سيبلغ في 22 من شهر أكتوبر القادم 34 سنة، شبيه في مشواره مع الخضر الأسطورة رايس مبولحي، فهو قليل الكلام ويلعب بوفاء نادر للقميص الوطني وعلى مدار قرابة 12 سنة لم يُحدث أية مشكلة سواء مع زملائه أو محيط المنتخب الوطني ومرّ على جميع المدربين من خاليلوزيتش إلى بيتكوفيتش، وأمنيته الآن هي التواجد في فورمة كبيرة لمساعدة الخضر في منافستين وهما كأس أمم إفريقيا نهاية السنة الحالية وكأس العالم منتصف السنة القادمة.

يشكل خط دفاع الخضر هاجسا ولكن بتوفير الخطة اللازمة من خلال المساعدة من لاعب وسط بنزعة دفاعية كما كانت الحال مع عدلان قديورة يمكن وضع الدفاع في قوته الحقيقية كما كانت الحال في مصر سنة 2019 عندما حرم ماندي ورفيقه بلعمري هجوم كوت ديفوار والسينغال ونيجيريا وغيرها من المنتخبات من الهواء ومن صناعة أي فرصة، لأجل ذلك لا خوف على ماندي وبن سبعيني في حالة تقديم بيتكوفيتش لسند لهما في قادم المواعيد.