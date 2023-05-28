ماندي يحجز تذكرة أوروبية

اقتطع اللاعب الدولي الجزائري عيسى ماندي وفريقه فياريال الإسباني سهرة الأحد، تذكرة خوض منافسة الدوري الأوروبي نسخة 2023-2024.

وخسر فريق فياريال بِنتيجة (1-2) أمام المُضيّف نادي رايو فاليكانو، لِحساب الجولة الـ 37 وقبل الأخيرة من عمر مسابقة “اللّيغا”.

وخاض المدافع ماندي كامل أطوار هذه المواجهة، فبات فريقه فياريال يتموقع في الرّتبة الخامسة بِرصيد 63 نقطة، قبل جولة واحدة عن إسدال السّتار. مُتقدّما عن صاحب المركز السابع نادي أوساسونا بِفارق 13 نقطة، ومُتخلّفا عن صاحب المركز الرّابع فريق ريال سوسييداد بِفارق 5 نقاط.

وتنصّ لوائح البطولة الإسبانية على مشاركة صاحبَي المركزَين الخامس السادس في مسابقة الدوري الأوروبي.

ولعب الدولي الجزائري 20 مباراة في البطولة الإسبانية للموسم الحالي، يوجد بينها 15 مواجهة خاضها أساسيا.

وشارك ماندي مع فريقه “الغوّاصة الصّفراء” هذه الموسم في المسابقة القارّية الثالثة المُسمّاة دوري المؤتمر الأوروبي، وتجمّد المشوار في ثمن النّهائي.

وما زال عيسي ماندي (31 سنة) يرتبط مع نادي فياريال الإسباني بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2025.