ماندي يحظى بثقة مدربه ويتحسر على التعثر

تأسف الدولي الجزائري عيسى ماندي، على التعثر الذي سجله رفقة فريقه فياريال أمام الضيف نادي غرناطة، في أول جولة من الليغا الإسبانية.

وقال الدولي الجزائري، في تصريحات له للصفحة الرسمية لنادي “الغواصات”، متحدثا عن نتيجة التعادل السلبي: ” أتيحت لنا العديد من الفرص من أجل هز شباك نادي غرناطة، وسيطرنا على المباراة في معظم فتراتها، وكنا الأقرب إلى الفوز حتى بعد طرد خوان فويث “.

وتحدث ماندي، عن مشاركته في أول مباراة من “الليغا” مع ناديه الجديد، حيث قال: ” أنا سعيد بخوضي أول مباراة رسمية في الليغا مع فياريال، لقد كانت الأجواء رائعة مع الفريق والملعب والجماهير، وكنا نتمنى الخروج بالفوز “.

ولعب ماندي أساسيا في أول مباراة له مع نادي فياريال في الموسم الجديد من الدوري الإسباني، وهو ما يؤكد الثقة الكبيرة التي يضعها فيه المدرب إيمري، رغم الانتقادات التي طالت الدولي الجزائري، عقب خسارة السوبر الأوروبي.