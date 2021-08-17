-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

ماندي يحظى بثقة مدربه ويتحسر على التعثر

سليم.ع
  • 407
  • 0
ماندي يحظى بثقة مدربه ويتحسر على التعثر

تأسف الدولي الجزائري عيسى ماندي، على التعثر الذي سجله رفقة فريقه فياريال أمام الضيف نادي غرناطة، في أول جولة من الليغا الإسبانية.
وقال الدولي الجزائري، في تصريحات له للصفحة الرسمية لنادي “الغواصات”، متحدثا عن نتيجة التعادل السلبي: ” أتيحت لنا العديد من الفرص من أجل هز شباك نادي غرناطة، وسيطرنا على المباراة في معظم فتراتها، وكنا الأقرب إلى الفوز حتى بعد طرد خوان فويث “.
وتحدث ماندي، عن مشاركته في أول مباراة من “الليغا” مع ناديه الجديد، حيث قال: ” أنا سعيد بخوضي أول مباراة رسمية في الليغا مع فياريال، لقد كانت الأجواء رائعة مع الفريق والملعب والجماهير، وكنا نتمنى الخروج بالفوز “.
ولعب ماندي أساسيا في أول مباراة له مع نادي فياريال في الموسم الجديد من الدوري الإسباني، وهو ما يؤكد الثقة الكبيرة التي يضعها فيه المدرب إيمري، رغم الانتقادات التي طالت الدولي الجزائري، عقب خسارة السوبر الأوروبي.

مقالات ذات صلة
مدرب فياريال يمنح فرصة ذهبية لعيسى ماندي

مدرب فياريال يمنح فرصة ذهبية لعيسى ماندي

فرحات يتوصل إلى اتفاق مع نادي ليل الفرنسي

فرحات يتوصل إلى اتفاق مع نادي ليل الفرنسي

قصّة مناصر جزائري مُغترب طارد حافلة مانشستر سيتي!

قصّة مناصر جزائري مُغترب طارد حافلة مانشستر سيتي!

فوز وتعادل في مقابلتَين متأخّرتَين

فوز وتعادل في مقابلتَين متأخّرتَين

قرعة “الكان” الثلاثاء بياوندي و”الخضر” يرعبون الجميع!

قرعة “الكان” الثلاثاء بياوندي و”الخضر” يرعبون الجميع!

بن سبعيني يعلن جاهزيته لمواجهة ليفركوزن

بن سبعيني يعلن جاهزيته لمواجهة ليفركوزن

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد