ماندي يخسر في رابطة الأبطال

خسر فريق فياريال الإسباني سهرة الأربعاء بِنتيجة هدفَين لِهدف، أمام المضيف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ولُعبت هذه المباراة بِرسم الجولة الثانية من دور المجموعات، لِمنافسة رابطة أبطال أوروبا في موسمها الجديد.

ودخل المدافع الدولي الجزائري عيسى ماندي إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 73، وحينها كان فريقه فياريال الإسباني مُتعادلا في النتيجة بِهدف لِمثله.

وعن الفوج السادس ذاته، فاز فريق أطلنطا الإيطالي بِنتيجة (1-0) على الزّائر نادي يانغ بويز السويسري.

وبات جدول الترتيب مُشكّلا كالتالي:

1- أطلنطا الإيطالي 4ن

2- يانغ بويز السويسري 3ن

3- مانشستر يونايتد الإنجليزي 3ن

4- فياريال الإسباني 1ن

وفي الجولة الثالثة المُبرمجة بِتاريخ الـ 20 من أكتوبر المقبل، يلعب عيسى ماندي وفريقه فياريال أمام المضيف يانغ بويز. ويُواجه فريق مانشستر يونايتد بِميدانه نادي أطلنطا.

وبعد ستّ جولات، يتأهّل الرّائد والوصيف لِثمن نهائي رابطة الأبطال، ويتحوّل صاحب المركز الثالث إلى منافسة الدوري الأوروبي، بينما يخرج مُتذيّل الترتيب من السباق.