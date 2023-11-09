ماندي يرفض الترحّم على قتلى الصّهاينة

رفض اللاعب الدولي الجزائري عيسى ماندي سهرة الخميس الترحّم على قتلى الصّهاينة.

وشارك المدافع ماندي أساسيا في مباراة فريقه فياريال الإسباني والمُضيّف نادي مكابي حيفا الصّهيوني، وخاض كامل أطوارها، بِرسم الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات لِمنافسة الدوري الأوروبي (الصورة المُدرجة أدناه/ خلف اللاعبَين).

وقبيل انطلاق المباراة، وقف اللاعبون دقيقة صمت تضامنا مع أسر قتلى الصّهاينة، في حربهم الهمجية ضد الشعب الفلسطيني البريء والأعزل. لكن الدولي الجزائري رفض الامتثال لِهذه “الطقوس”، حيث تُظهر الصّورة المُدرجة أعلاه لاعبي فريق فياريال الإسباني التسعة الأساسيين، أثناء وقوفهم دقيقة صمت، في غياب زميلَيهم عيسى ماندي والمهاجم الإسباني ذي الأصول المغربية إلياس أخوماش.

بقي التذكير بِأن الاتحاد الأوروبي لِكرة القدم برمج هذه المباراة بِمدينة لارناكا القبرصية، لِداوعٍ أمنية.