سجل مدافع فياريال، الدولي الجزائري عيسى ماندي أول أهدافه مع “الغواصات” بمناسبة مشاركته في مباراة ناديه لحساب الدور الأول من كأس ملك إسبانيا.

وتمكن ماندي من تسجيل الهدف الثالث لفريقه في د28 أمام نادي فيكتوريا، في مواجهة أنهاها فياريال بثمانية دون رد.

وشارك الدولي الجزائري أساسيا، ولعب اللقاء كاملا، وقدم مردودا في المستوى، من شأنه أن يرفع من معنوياته أكثر.

وعانى ماندي في الفترة الأخيرة من التهميش، وجلوسه على دكة البدلاء لمدة شهر كامل، دون أن يشارك في مباريات ناديه، ما جعله يعاني من نقص المنافسة، خاصة مع اقتراب كأس أمم إفريقيا.