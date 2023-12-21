ماندي يسجل ثالث أهدافه بقميص فياريال

تألق الدولي الجزائري عيسى ماندي، في مباراة ناديه فياريال أمام سيلتا فيغو، لحساب الجولة الثامنة عشر من الدوري الإسباني.

وشارك ماندي للمرة الثانية أساسيا، منذ عودته من الإصابة، وساهم في فوز ناديه بثلاثة أهداف مقابل هدفين، من خلال تسجيله الهدف الثاني في د40 من المباراة.

هدف عيسى ماندي امام سيلتا فيغو. pic.twitter.com/zr516FAD3p — Koora DZair 🇩🇿 (@Koora_DZair) December 20, 2023

وحسب إحصائيات موقع “سوفاسكور” فإن ماندي سجل هدفه الثالث بقميص فياريال، وهدفه الثاني في الليغا مع النادي.

كما وصل ماندي إلى الهدف رقم 25 مع الأندية في جميع المسابقات، حيث لعب سهرة الأربعاء، مباراته السبعين بألوان فياريال.