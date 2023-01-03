ماندي يعبر بِلا عناء إلى ثمن النهائي

تأهّل اللاعب الدولي الجزائري عيسى ماندي وفريقه فياريال سهرة الثلاثاء، للدور ثمن النهائي من عمر منافسة كأس إسبانيا.

وفاز فريق فياريال بِنتيجة ثقيلة (1-5) على نادي قرطاجنة من الدرجة الثانية، ضمن إطار الدور الـ 16 لِمنافسة الكأس الإسبانية.

وخاض المدافع عيسى ماندي كامل أطوار مواجهة نادي قرطاجنة، بِزيّ فريقه فياريال.

وتنتظر عيسى ماندي وفريق “الغوّاصة الصّفراء” مباراة قوية مساء السبت المقبل، لمّا يُواجهان الضيف نادي ريال مدريد، بِرسم الجولة الـ 16 من عمر البطولة الإسبانية.